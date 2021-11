Plaidoyer fort du président de l’UA : G.20, 100 milliards USD pour l’Afrique

Comme de coutume depuis qu’il préside l’Union Africaine, le Chef de l’Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a encore une fois fait entendre, avec force, la voix de l’Afrique au G.20, le samedi 30 octobre 2021 à Rome, en Italie, en présence non seulement du président italien Sergio Mattarella et de son Premier ministre Mario Dragi, les hôtes de la réunion, mais aussi de l’Américain Joe Biden, de l’Allemande Angela Merkel, et du Français Emmanuel Macron.

Il a réussi, à cet effet, à arracher aux représentants des 20 pays les plus industrialisés du monde, l’engagement de mobiliser, pour les pays en développement, dont la plupart se trouvent en Afrique, la bagatelle enveloppe de 100 milliards de dollars américains par an, jusqu’en 2025.

Ces fonds devraient les aider à mieux supporter le choc provoqué par la pandémie de Covid-19 sur leurs économies, leurs infrastructures, leurs systèmes sanitaires et éducatifs, leurs investissements, bref pour les accompagner en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.

Les observateurs pensent que le message de «l’ambassadeur» de l’Afrique est bien passé, car en marge du G 20, il a eu des entretiens avec plusieurs dirigeants de première ligne du monde occidental, notamment Joe Biden des Etats-Unis d’Amérique, Emmanuel Macron de France, Sergio Mattarella d’Italie. Ces différents entretiens étaient axés aussi bien sur les relations entre l’Afrique et les pays de l’hémisphère Nord que sur la coopération bilatérale entre la République Démocratique du Congo et les USA, la France, l’Allemagne et l’Italie.

