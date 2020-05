Passeportgate : levée de boucliers contre le contrat RDC-Semlex

C’est ce 11 juin 2020 que le contrat liant la République Démocratique du Congo à la société belge Semlex, pour la fabrication des passeports biométriques, arrive à expiration. Dès le départ, des voix s’étaient élevées pour dénoncer un contrat léonin signé au préjudice du peuple congolais, dont chaque requérant du passeport biométrique était appelé à débourser 185 dollars américains ou plus, pour un document qui coûtait réellement moins de 25 dollars américains.

C’est ainsi que des organisations de la société civile réunies au sein de la plate-forme ‘’Le Congo n’est pas à vendre’’, ont lancé hier mercredi 13 mai une campagne de dénonciation dudit contrat, au cours d’une conférence de presse organisée au Centre catholique Nganda, afin que les autorités congolaises ne procèdent pas à son renouvellement.

Animée par le professeur Florimond Muteba ( PCA de l’Observatoire de la Dépense Publique, ODEP), Floribert Enzuluni (Coordonnateur de Filimbi), Jimmy Kande ( Coordinateur du Réseau Panafricain de Lutte contre la Corruption /RDC) ainsi que Felly Kongaki de la Lucha, cette conférence de presse a permis aux orateurs de fournir des éléments pertinents du dossier, qui démontrent que le pays était roulé dans la farine.

‘’Non au renouvellement du contrat avec Semlex sur la fabrication des passeports congolais… La campagne ‘’le Congo n’est pas à vendre’’ demande au Président de la République ainsi que qu’au ministère des Affaires étrangères de la RDC de confirmer que le contrat ne sera pas renouvelé…. Nous demandons à la justice congolaise d’ouvrir une enquête pour corruption, abus de pouvoir ou autres délits envers les personnes impliquées dans les négociations du contrat de 2015… ».

Le prof Florimond Muteba a retracé les grandes lignes de la loi relative au passation des marchés mais aussi dans quelles conditions l’on peut accepter de passer des contrats de gré à gré avec une société ( c’est dans le cadre des urgences sanitaires, des questions liée à la défense, etc.).

De son côté, Flory Enzuluni a fourni aux professionnels des médias les détails ci-après : « Pour rappel, à $185, le passeport congolais est parmi les plus chers au monde. Sur ce montant, $60 sont réservés à une société écran dénommée LRPS, qui serait détenue par un membre de la famille de l’ex-Président Joseph Kabila, selon des documents vus par Le Congo n’est pas à vendre et des sources proches du dossier. Par ailleurs, selon Reuters, $700.000 auraient été versés par des sociétés proches de Semlex sur des comptes d’Emmanuel Adrupiako, l’assistant financier de Joseph Kabila, et ce dans les mois suivants la signature du contrat en 2015 ».

Dorcas NSOMUE

PasseportGate : 51 détenteurs de passeports congolais se constituent partie civile en Belgique dans le cadre de l’enquête pénale contre Semlex

Kinshasa, 13 mai 2020 – Dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption «Le Congo n’est pas à vendre», cinquante et un (51) citoyens congolais se sont constitués partie civile le vendredi 8 mai 2020 dans l’enquête judiciaire en cours en Belgique contre la société SA Semlex Europe. Le Réseau Panafricain pour la Lutte contre la Corruption (UNIS), la Fédération Internationale pour les Droits Humains et la Ligue des droits humains ont également déposé plainte dans le cadre de la même affaire.

SA Semlex Europe est sous enquête en Belgique pour le deal controversé concernant la fabrication de passeports biométriques congolais. Selon l’agence de presse Reuters, l’enquête porte sur d’éventuels faits de corruption et de blanchiment d’argent. Le Congo n’est pas à vendre exhorte la justice belge à poursuivre l’enquête jusqu’au bout afin que les éventuelles pratiques de corruption soient sanctionnées. Elle demande au gouvernement congolais de ne renouveler sous aucun prétexte ce contrat qui arrive bientôt à expiration.

Pour rappel, à $185, le passeport congolais est parmi les plus chers au monde. Sur ce montant, $60 sont réservés à une société écran dénommée LRPS, qui serait détenue par un membre de la famille de l’ex-Président Joseph Kabila, selon des documents vus par «Le Congo n’est pas à vendre» et des sources proches du dossier. Par ailleurs, selon Reuters, $700.000 auraient été versés par des sociétés proches de Semlex sur des comptes d’Emmanuel Adrupiako, l’assistant financier de Joseph Kabila, et ce dans les mois suivants la signature du contrat en 2015. A ceci s’ajoutent toutes les tracasseries auxquelles les congolais font face lorsqu’ils souhaitent obtenir leur document de voyage dans les délais raisonnables. Ainsi, la somme effectivement payée pour un passeport peut largement dépasser les 185 dollars prévus par la loi.

“Ce sont nous, les citoyens congolais, qui payons le prix de ces négociations secrètes au sommet de l’État,” dit Fred Bauma, un des citoyens congolais qui s’est constitué partie civile. “Nous dépensons bien plus que tous les pays limitrophes de la RDC pour notre passeport. Nous voulons que la justice belge lève le voile sur ce dossier et sanctionne tout individu ou entreprise qui s’avère coupable de corruption.”

Avec plus de 600.000 passeports vendus depuis l’entrée en vigueur du contrat Semlex, la société écran suspecte pourrait avoir encaissé plus de $36 millions de dollars.

“Le Président Tshisekedi avait promis pendant la campagne qu’il reverrait à la baisse le prix du passeport,” rappelle Floribert Anzuluni, coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi dont plusieurs membres se trouvent sur la liste des parties civiles. “Nous y tenons. Or jusque-là, nous attendons toujours,” souligne-t-il.

Semlex a qualifié les allégations de “dénigrement calomnieux” et dit que le contrat est bénéfique pour le pays, car “les infrastructures locales sont données gratuitement au pays concerné.”

Si tel est le cas, le Congo devrait être à même de personnaliser ses passeports de manière autonome à la fin du contrat, qui arrive à expiration dans moins d’un mois, notamment le 10 juin 2020. Toutefois, de nombreux médias congolais et internationaux rapportent que des négociations auraient lieu pour le renouveler. A l’instar du contrat initial négocié discrètement à Dubaï et Kinshasa en 2014-2015, tout ceci se passerait sans appel d’offre, en violation de la loi sur la passation des marchés publics.

«Le Congo n’est pas à vendre» demande de ne pas renouveler le contrat en vigueur et de faire un appel d’offre transparent pour l’octroi de ce marché.

“Seul un appel d’offre compétitif permettra d’arriver à un prix raisonnable pour notre passeport,” spécifie Florimond Muteba de l’Observatoire de la Dépense Publique, en ajoutant que “c’est aussi une condition essentielle pour restaurer quelque peu la confiance des citoyens congolais envers leurs dirigeants.”

De ce fait, la campagne “Le Congo n’est pas à vendre” demande au Président de la République ainsi qu’au Ministère des Affaires Étrangères de la RDC de confirmer que le contrat ne sera pas renouvelé et de publier sans délais les informations sur la procédure de passation de marché. Par ailleurs, nous demandons à la justice congolaise d’ouvrir une enquête pour corruption, abus de pouvoir ou autres délits envers les personnes impliquées dans les négociations du contrat de 2015.

Contact Presse Floribert Anzuluni : +243853575750 Fred Bauma : +243 971 422 656 Jean Claude Mputu : +32 498 38 11 39

SIGNATAIRES :

RECIC,

ODEP,

OCIDC,

UNIS Congo,

CDC,

LUCHA,

FILIMBI,

OEARSE,

RESOURCE MATTERS,

PPLAAF,

CONGO NOUVEAU,

ACIDH,

AFREWATCH, 11.11.11