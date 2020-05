Passeport biométrique : Tumba Nzeza plante le décor de la fin du contrat RDC-Semlex

Dans une lettre datée du 07 mai 2020 adressée à Albert Mario Karaziwan, président du Consortium des Sociétés du Groupe Semlex, avec copies au Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et au Premier ministre, Sylvestre Ilunga, la ministre d’Etat et ministre des Affaires Etrangères, Marie Tumba Nzeza, fait savoir au destinataire que le gouvernement congolais n’est pas du tout disposé à renouveler le contrat de fabrication des passeports biométriques. A cet effet, elle l’invite à faire l’état des lieux, au sein d’une commission mixte, afin de déterminer les modalités de gestion de la période transitoire courant jusqu’au 11 juin 2020, date de l’expiration du partenariat.

Des millions de Congolaises et Congolais, mécontents du contrat manifestement léonin qui liait la RDC et la firme belge Semlex pendant 5 ans dans la production des passeports biométriques, à un coût exorbitant de 180 dollars américains la pièce, mais aussi des rétro-commissions que pompait une société-écran appartenant à un membre de la famille de l’ancien Chef de l’Etat, ne juraient que par son non renouvellement. Leur vœu est en passe d’être exaucé.

Entre-temps, des actions judiciaires, initiées contre Semlex par des Congolais résidant en Belgique ainsi que plusieurs Ong, sont pendantes devant les tribunaux belges. Les différentes parties civiles tiennent à ce que Semlex soit sanctionnée financièrement, pour avoir produit, pendant plusieurs années, des passeports biométriques à 180 dollars la pièce, alors que ce document d’identité ne devrait pas coûter plus de 25 dollars américains, selon des chiffres comparatifs avec des passeports d’autres Etats.

Kimp

Lettre de Marie Tumba au président du Consortium des Sociétés du Groupe SEMLEX

Transmis copie pour information à :

Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,

(Avec l’expression de ma très haute considération),

Palais de la Nation

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement

Hôtel du Gouvernement

Tous à Kinshasa/Gombe.

A Monsieur Albert Mario Karaziwan,

Président du Consortium des Sociétés du Groupe SEMLEX

À Bruxelles (Belgique)

Concerne : Fin du contrat pour l’implémentation du système d’identification biométrique national intégral la production des passeports électroniques congolais en mode Build, Operate and Transfert (BOT)

Monsieur le Président,

J’ai l’avantage de vous approcher par la présente et de vous rappeler l’expiration du contrat qu’il lie le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le Consortium des Sociétés du Groupe SEMLEX, le 11 juin 2020.

A cet effet, et au regard des obligations et droits réciproques coulés dans les différents articles dudit Contrat, je vous saurais gré de bien vouloir, dans une Commission conjointe avec mon Ministère, procéder à l’état des lieux de l’ensemble du système (infrastructures et logistique) afin d’arrêter les dispositions transitoires avant la fin de ce contrat.

Je vous informe par ailleurs que le Gouvernement congolais n’a pas l’intention de renouveler ledit contrat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, j’assurance de mes salutations distinguées.

Marie Tumba Nzeza