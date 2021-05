Parti membre de l’Union Sacrée : l’ABG de Jonathan Bialosuka réaffirme son soutien au Président de la République

Bien que n’étant pas reconduit dans le gouvernement de Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, le ministre sortant de Pêche et Élevage, Jonathan Bialosuka, a réitéré son soutien au Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réalisation de sa vision en faveur de la population congolaise. Il l’a déclaré le dimanche 25 avril 2021 au cours d’une matinée politique organisée par son parti politique ABG (Alliance pour la bonne gouvernance), à l’espace Kage Florentin, à la 16ème Rue/Limete.

Il a d’abord réanimé moralement les cadres et militants de son parti en leur demandant de ne pas tomber dans le découragement ou les murmures du fait que l’ABG n’est pas reconduite dans le nouveau gouvernement.

«Le temps n’est pas au découragement ni aux murmures, car le match n’est pas encore terminé», a-t-il déclaré, avant de renchérir «Nous devons rester unis et mobilisés derrière la vision du Chef de l’Etat Félix Tshisekedi au sein de l’Union Sacrée».

Au contraire, a-t-il ajouté, il faudra mette à profit ce temps afin de redynamiser et continuer l’implantation du parti à travers le pays en vue de rafler en 2023, 40 sièges ou plus.

Le ministre sortant Jonathan Bialosuka et autorité morale de l’ABG a été précédé à la tribune par les dirigeants des structures de base du parti, qui ont commencé par le féliciter pour son bilan combien élogieux à la tête du ministère de Pêche et Élevage; avant d’exprimer leur total soutien au Président de la République et au nouveau Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, Kyenge dans une déclaration rendue publique à cet effet.

Par ailleurs, les dirigeants de l’ABG ont saisi l’occasion pour en appeler à l’unité et la cohésion au sein du parti pour mieux préparer et gagner les élections de 2023.

Le ministre sortant de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, José Mpanda, et le ministre provincial en charge des Finances, Jean Ngoy, le sénateur et SG de l’ABG Aimé Mangyadi, et d’autres cadres du parti ont pris part à cette matinée politique. Dom