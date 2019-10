Papy Pungu Lwamba évalue les réalisations de la Regideso﻿

Le Vice-Ministre des Ressources Hydrauliques et de l’Electricité, Papy PUNGU LWAMBA, a effectué le mercredi 9 octobre 2019 une tournée d’inspection et d’évaluation des réalisations de la Regideso à Kinshasa, dans le cadre du Programme d’urgence de 100 jours initié par le Président de la République, Chef de l’Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.Tout a commencé par la Cellule d’Exécution des Projets-Eau (CEP-O). Ici, le Vice-Ministre a eu une séance de briefing avec le Directeur Général de la Regideso, Clément MUBIAYI NKASHAMA, le Coordonnateur de la CEP-O et les autres responsables de l’administration de cette société d’Etat sur les différents projets lancés et/ou réalisés dans le cadre du Programme de 100 jours. Au cours de cette séance, il était question de s’enquérir de la situation générale dans le secteur de l’eau, particulièrement des réalisations prévues dans le cadre du Programme susmentionné, en vue de soulager les populations congolaises et surtout sensibiliser les uns et les autres sur leur responsabilité.

Après cette séance, le Vice-Ministre, Papy PUNGU LWAMBA, a procédé à la visite de quelques sites pour palper du doigt les différentes réalisations, celles achevées et celles en cours. Ainsi, tour à tour, le vice-ministre s’est rendu au camp Tshatshi et au Camp Kokolo, où la desserte en eau est devenue régulière 7j/7 et 24/24, à l’usine en construction de Lemba-Imbu d’une capacité de 220.000 m³ et enfin à l’usine de captage d’eau de N’djili, dernière étape de sa tournée.

Partout où il est passé, il a pu voir l’expression de joie des populations mais également enregistrer les doléances présentées aussi bien par la clientèle que la Regideso. Aussi, a-t-il sensibilisé les populations à la citoyenneté responsable en vue de protéger les équipements de la Regideso tout en les invitant à un bon usage de l’eau.

S’inscrivant dans la vision du Président de la République, il a fait de l’amélioration substantielle de la desserte en eau l’une de ses priorités.Yves Kadima