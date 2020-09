Ogefrem : le DG Sayiba enfin à Makala !

Interpellé par le Parquet Général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, depuis le lundi 14 septembre 2020, soumis à plusieurs auditions et finalement placé sous mandat d’arrêt provisoire le mercredi 16 septembre, le Directeur général de l’Ogefrem (Office de Gestion du Fret Multimodal), a finalement été transféré hier jeudi 17 septembre, en début de soirée, à la Prison Centrale de Makala. Ce mandataire public, sur qui pesaient jusque-là deux infractions, à savoir le détournement de plus de 300 millions de dollars américains destinés à l’érection d’un port sec à Kasumbalesa et un contrat sur mandat spécial, aurait dû se trouver parmi les pensionnaires de ce centre pénitencieaire depuis il y a deux mois, n’eussent été son refus de coopérer avec la justice et son entrée en clandestinité, mais aussi la décision complaisante d’un magistrat instructeur ayant classé son dossier sans suite.

On apprend que peu avant que le DG Patient Sayiba ne soit placé sous mandat d’arrêt provisoire et acheminé à la Prison Centrale de Makala, des éléments nouveaux sont venus noircir davantage son dossier. Il s’agit, indiquent plusieurs sources qui ont investi les réseaux sociaux, du ténébreux dossier portant sur la délocalisation des recettes de l’Ogefrem vers des pays voisins, depuis son entrée en fonction, il y a presque quatre ans.

Pourquoi avoir décidé de loger des fonds d’une entreprise publique dans des pays voisins, alors que leur place devrait être le compte général du Trésor public ? A quoi étaient destinés ces millions de dollars américains délocalisés ?

Ces questions restent, jusque-là, sans réponses. Cela n’empêche pas pour autant de nombreux patriotes de constater que parallèlement aux velléités de balkanisation du pays au niveau de ses frontières physiques, dans sa partie Est, il y a aussi celles de sa déstabilisation économique, à travers les pillages de ses ressources naturelles, mais aussi des opérations maffieuses du genre de celles auxquelles se livraient le Directeur Général de l’Ogefrem. A quelle hauteur le pays a-t-il été pillé par Patient Sayiba ? On laisse le soin à la justice de découvrir le pot aux roses.

A en croire des informations en circulation dans les couloirs du Palais de Justice, c’est le directeur financier de l’Ogefrem, lui aussi interpellé et entendu le mardi 15 septembre au Parquet général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, qui aurait vendu la mèche, c’est ce qui lui a valu d’être relâché et de rentrer tranquillement chez lui, pendant que les réseaux sociaux l’annonçaient en route pour la Prison Centrale de Makala.

Kimp