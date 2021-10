Ntumba Luaba : Tshisekedi a sorti la RDC de l’éclipse internationale

Dans le cadre du briefing instauré par le gouvernement Sama Lukonde en vue de communiquer et rendre compte de sa gestion au public, le porte-parole de l”Exécutif national, Patrick Muyaya, avait fait appel le mercredi 20 octobre au Coordonnateur du Panel d’accompagnement du mandat de Félix Tshisekedi à la présidence de l’organisation continentale, Union africaine. Il était question de présenter le bilan ou dividendes que la RDC aura tirés de cette mandature.

Le professeur Ntumba Luaba a commencé par rappeler la situation dans laquelle se trouvait notre pays, isolé et presqu’ignoré dans le concert des nations, pour établir la comparaison avec sa position actuelle où la République Démocratique du Congo refait surface sur le plan international. Il a loué la diplomatie agissante impulsée grâce au leadership du Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l’Union Africaine.

Il a relevé que le pays est sorti de sa position effacée aussi bien au plan régional que mondial pour une position de pleine visibilité. Et la RDC a aujourd’hui une voix qui porte en Afrique, et rien ne peut se décider dans la consulter pour le continent africain. Elle est porteuse des solutions aux problèmes aussi bien de l’Afrique que du monde.

«La RDC est sortie de son état d’effacement, d’éclipse régionale, continental et mondial, en s’affichant partout où les enjeux continentaux et mondiaux sont abordés. C’est une visibilité qui est, en réalité, une fierté dès lors qu’on parle aujourd’hui de la RDC en bien. Ce qui n’était pas le cas depuis des décennies», a déclaré le Coordonnateur du Panel. Avant de soutenir que la République Démocratique du Congo est vraiment de retour et on ne sait rien faire sans elle.

Comme d’habitude, après cette introduction sous la modération du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, on est passé à la rituelle séance des questions et réponses.

Toutes les questions d’actualité ont été posées aussi bien au Coordonnateur du Panel qu’au porte-parole du gouvernement.

Dom