Nsele : 6 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation

La ville de Kinshasa a été doublement touchée hier 2 février 2022 dans l’avant-midi. Après l’annonce du décès de plusieurs compatriotes par électrocution au marché de Matadi Kibala, un autre drame s’est produit dans la même journée, dans la commune de Nsele, causant la mort de 6 personnes et plusieurs blessés graves. Il s’agit d’un accident de circulation intervenue au niveau du centre sportif Kurara dit « terrain FIFA ». Selon des témoins, un véhicule de marque Noah revenant de l’enterrement dans un cimetière de la place, a quitté brusquement sa bande pour contourner les embouteillages et percuté dans le sens opposé une voiture. Malheureusement, les deux ont croisé un bus « Esprit de vie » qui était également de passage dans le même sens. On parle de 6 décès et plusieurs blessés graves. Jusque-là, aucun bilan officiel n’a été établi.

C’est avec l’aide des éléments de la Garde Républicaine que les morts et les blessés ont été acheminés dans les hôpitaux se trouvant dans les environs.

Il sied de noter que cette autoroute construite dans les années 1970 sous le régime Mobutu, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Il y a un trafic automobile intense entre l’Aéroport international de N’djili et le carrefour menant à Maluku, avec comme conséquence habituelle le non-respect du code de la route par de nombreux conducteurs. Les nids-de-poule conjugués à la mauvaise conduite de certains automobilistes constituent, dans la plupart des cas, la cause de nombreux accidents sur ce tronçon.

Rappelons également que dans la journée de lundi 1er février dernier, un autre accident mortel s’est produit à la hauteur de la rivière Nsanga, sur le boulevard Lumumba, à la sortie du saut-de-mouton de Bitabe. Il s’agit d’un camion benne de couleur rouge qui a percuté un bus 207 qui avait à bord plusieurs passagers. Les témoins surplace évoquent également plusieurs cas de décès et de blessés graves.

Les enquêtes sont en cours pour établir le bilan de tous ces drames afin que les responsables répondent de leurs actes. Comme à l’accoutumé, le non-respect du code de la route serait à la base de cet accident mortel ayant couté la vie à ces compatriotes.

Perside Diawaku