Nominations dans la magistrature

Aux termes des ordonnances publiées ce 7 février 2020 à la télévision nationale , le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé des nouveaux chefs de corps au sein de l’appareil judiciaire. Il s’agit de:

1. Jean-Paul Mukolo au poste de Procureur Général près la Cour Constitutionnelle;

2. Octave Tela Ziele, Procureur général près le Conseil d’État

3. Le Général Joseph Mutombo Katalay premier Président de la Haute Cour Militaire

4.Dominique Thambwe Wa Kaniki premier président de la Cour de Cassation

5. Lieutenant- général Mukuntu, Auditeur général près la Haute cour militaire

6. Victor Mumba Mukomo, 1er Procureur général près la Cour de cassation.

Prof André Mbata: «Les ordonnances présidentielles nommant les haut magistrats de la République ont été bel et bien contresignées par le Premier Ministre conformément à l’article 82 de la Constitution Tout juriste ou même professeur de droit n’étant pas forcément constitutionnaliste, je comprends que certains nostalgiques du passé et dignitaires de l’ancien régime ne sachent pas toujours bien lire la Constitution ni les ordonnances du Président Félix Tshisekedi, l’unique personne à assurer la continuité de l’Etat dans le pays. Je ne pense pas cependant que l’on puisse en tenir rigueur à l’un de mes jeunes collègues aujourd’hui aux abois mais qui se comportait comme le ‘magistrat suprême’ et dictait même les dispositifs de certains arrêts et jugements aux magistrats qu’il menaçait de révocation si jamais ils ne disaient pas ‘le droit’ tel que le voulaient sa famille politique et son autorité morale».