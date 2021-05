Ne pas laisser les « Kuluna » impunis

L’ordre public a été longuement troublé dans la matinée d’hier dans le périmètre du Stade des Martyrs, avec mort d’homme, des blessés et des casses. Certains musulmans ou ceux qui se disent tels ont affiché un comportement propre aux « Kuluna », en agressant leurs frères et sœurs ennemis et surtout en défiant les forces de l’ordre, causant mort d’homme dans leurs rangs.

Les auteurs de cette escalade de violence, dont certains ont été arrêtés et d’autres ont réussi à fuir mais que l’on peut facilement identifier à travers des vidéos, devraient être déférés en justice et subir la rigueur de la loi. C’est le lieu d’en appeler à la mise en place urgente d’une commission d’enquête sur ces incidents, en vue d’auditionner et juger aussi bien les commanditaires que les acteurs du drame en procédure de flagrance.

Les deux chefs religieux des Sunnites comme leurs fidèles devraient faire l’objet des poursuites judiciaires, de manière que des sanctions exemplaires soient prises à leur endroit.

Des condamnations sévères en justice sont souhaitées pour éradiquer le terrorisme religieux qui en train de se développer au sein de la communauté musulmane congolaise. LP