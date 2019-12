Naissance d’un réseau des communicateurs pour le développement

L’atelier de renforcement des capacités des journalistes sur le « marketing relationnel et le leadership communicationnel sur le développement’’, organisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s’est clôturé le vendredi 29 novembre 2019 à l’hôtel Memling. Etalée sur quatre jours, cette formation a abouti à la création du ‘’ Réseau des Communicateurs pour Développement Durable’’ (RCDD).

La cérémonie de clôture était présidée par Patrick d’Oliveira, coordonnateur UPAQ, qui a invité les journalistes à une mise en œuvre effective des notions apprises. Il a fait savoir aux professionnels des médias venus de Kinshasa et des provinces que les différents modules développés devraient leur permettre d’accompagner les agences de Nations-Unies en général et le Programme des Nations-Unies pour le Développement en particulier dans la sensibilisation de l’opinion aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Dans son mot de remerciement, le coordonnateur du RCDD, Apollinaire Ngaziami, journaliste à la chaine de télévision Antenne A, a souligné que l’atelier de Kinshasa a constitué une occasion propice pour porter, sur les fonts baptismaux le RCDD (Réseau des Communicateurs pour le Développement Durable). « …Au fil des heures et des jours, nous avons été placés devant un grand miroir et fait prendre conscience de la nécessité pour nous, communicateurs en développement, de mettre la main à la pâte en nous engageant dans la sensibilisation et la diffusion des informations sur le développement en vue de la transformation des communautés locales congolaises. Laissez – nous vous assurer que leurs présentations ainsi que les discussions ou échanges qu’elles ont suscités durant ces quatre jours de retraite, nous ont été d’un grand apport de par leur contenu en termes d’éveil de conscience et de connaissances », a-t-il déclaré. Dorcas NSOMUE