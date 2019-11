Mwant JET se réjouit de l’obtention de son Certificat de Transporteur Aérien

C’est en son propre nom et au nom des membres de son personnel, que Gueda Amani Yav s’est réjouie en sa qualité de Directrice générale de la compagnie aérienne Mwant Jet, de l’obtention de son certificat de transporteur aérien. Cette reconnaissance de l’Autorité de l’Aviation Civile Congolaise (AAC), est le fruit du sérieux mis dans ses activités de transporteur, à peine après une année d’exercice.

Le directeur général de cet organisme public, Jean TSHILUMBA, l’a souligné après la délivrance de ce certificat au cours d’une brève cérémonie tenue le vendredi 1er novembre 2019, au siège de cette entreprise de transport aérien sis boulevard du 30 juin à la Gombe.

Dévoilant sa satisfaction aux journalistes, la directrice générale de la société Mwant Jet a fait valoir qu’obtenir ce certificat de transporteur aérien, relève d’un parcours de combattant. C’est en novembre de l’année passée qu’a débuté le processus de certification auprès de l’autorité de tutelle et c’est ce jour que se clôture la cinquième phase, sanctionnée par l’obtention du certificat de transporteur aérien.

A en croire Gueda Amani Yav, le certificat de transporteur aérien vaut plus que la licence d’exploitation que détient déjà la compagnie Mwant Jet et qui lui a permis d’être opérationnelle dans le cadre de ses activités de transport des VIP. Elle estime que cette reconnaissance officielle en tant que transporteur aérien des VIP est une grande fierté pour sa société, puisqu’il s’agit là d’un aboutissement des efforts consentis et surtout de la fierté à l’endroit de leur aimable clientèle et qui prouve à juste titre qu’ils répondent à toutes les normes de sécurité aérienne instaurées par la tutelle, qui elle-même répond à son tour aux exigences de l’OACI (Organe de contrôle au niveau mondial).

Gueda a indiqué d’autre part que l’obtention du CTA est une réalisation importante, mais pour elle, il ne s’agit pas d’une finalité des choses, plutôt une étape soulignant que leurs projets vont encore bien au-delà. Mais c’est une des clefs à leurs projets futurs, afin d’offrir encore un service de transport de meilleure qualité, plus proche de sa clientèle.

Par ailleurs, elle a révélé qu’il y a d’autres stations encore plus élargies pour les prochains jours. Toutefois, elle a précisé que Mwant Jet réalise déjà des vols au niveau international vers Johannesbourg, Abidjan, Bamako, et dans deux semaines, ils pourront être à Dakar.

Ainsi, elle a dit merci au Seigneur sans qui rien ne pourrait être possible, sa gratitude aux Autorités de l’Aviation Civile (AAC), qui n’ont cessé de les encourager d’aller toujours de l’avant et enfin merci à toute l’équipe de Mwant Jet.

Melba Muzola