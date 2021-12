Muyaya, Kasonga et Mwanamputu de nouveau face à la presse : secret-défense, une diversion fatale aux ADF﻿

Après la mutualisation des renseignements et efforts communs en vue de vaincre définitivement les «Forces Démocratiques Alliées (ADF) et leurs collaborateurs Congolais, l’armée congolaise, avec l’appui des forces spéciales ougandaises, mène depuis le mardi 30 novembre des attaques de grande envergure en vue d’en finir avec l’activisme des terroristes ADF et leurs alliés congolais.

Pour endormir cette force négative et ses complices, Patrice Muyaya, Richard Kasonga et Mwanamputu ont usé du «secret-défense», en leur faisant croire que les troupes ougandaises n’étaient pas associées aux actions de traque sur le terrain. Le piège a merveilleusement fonctionné sur la ligne de front. Faut-il jeter la pierre aux usagers du «secret-défense»?

Dans son mot introductif du briefing du jour portant sur le même thème à savoir «état de siège», le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a tenu à rappeler à l’opinion ce qu’il avait déclaré quarante huit heures avant sur la situation à l’Est du pays, notamment en rapport avec des informations en circulation sur la toile faisant état de l’entrée des troupes ougandaises sur le territoire Congolais.

«Nous vous avions ici le lundi dernier que si les troupes ougandaises entraient en RDC, nous allons vous l’annoncer. Car, nous tenons à la transparence et n’avons rien à cacher. Et nous sommes là maintenant pour ce faire», a déclaré Patrick Muyaya, avant de faire remarquer que partout au monde on combat le terrorisme est coalition.

Relayant le ministre, le porte-parole des FARDC (Forces armées de la République Démocratique du Congo) a fourni quelques détails en rapport avec les opérations militaires actuellement en cours avec l’appui des forces spéciales de l’armée ougandaise.

Il a affirmé qu’après la mutualisation des renseignements militaires, l’armée congolaise bénéficie depuis mardi dernier de l’appui des forces spéciales ougandaises pour mieux traquer les éléments ADF retranchés en pleine forêt dense.

Après des frappes aériennes et des tirs d’artillerie, l’infanterie a poursuivi le travail de ratissage au sol, comme ça se passe toujours dans l’armée pour vaincre définitivement l’ennemi.

A la question de savoir, combien de temps les opérations conjointes avec l’armée ougandaise dureront, le porte-parole des FARDC, le Général Léon Richard Kasonga a rappelé qu’il y a des informations qu’il ne peut pas divulguer, secret défense oblige. C’est le cas de la durée des opérations, les types d’armes utilisées tout comme le positionnement des troupes. Car, la réalité du terrain reste toujours variable que personne ne peut prévoir. L’essentiel de toute opération militaire contre l’ennemi reste la victoire, la satisfaction à donner à la population qui a investi tout son espoir de voir la paix revenir.

De même, le Général a également refusé d’avancer le bilan des opérations menées durant les deux premiers jours contre les forces négatives qu’on en train de traquer.

A la crainte des uns et des autres liée au passé ténébreux avec l’Ouganda, le ministre a répondu que personne n’est dupe. «On se connaît mutuellement, et l’objectif à atteindre reste clairement défini», en rappelant au passage des mécanismes de collaboration et mutualisation mis en place par les différentes organisations régionales, en l’occurrence la CIRGL, l’Accord de Nairobi, etc.

Reprenant la parole pour répondre à la question relative au risque qu’encourt la RDC en acceptant l’offre de l’Ouganda pour combattre les ADF alors que le pays de Museveni lui doit 10 milliards de dollars de dommages pour les dégâts causés sur son territoire, Patrick Muyaya a fait savoir que l’Ouganda est concerné par la sécurité au même titre que le Congo dans cette contrée. Il ne s’agit donc pas d’aide, mais plutôt de l’urgence sécuritaire pour les deux États.

A propos de la vidéo devenue virale en circulation sur la toile qu’on présentait comme celle de l’entrée de l’armée ougandaise sur le sol Congolais, il a précisé que l’image balancée datait du 21 mai 2021. C’est celle de l’arrivée d’un général ougandais pour une réunion d’échange d’informations en RDC. Encore une fois, il a fustigé l’intoxication et le mensonge dans lesquels les ennemis de la République investissent pour saper les efforts du gouvernement de ramener la paix dans cette partie du pays.

