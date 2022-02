Muanda : vers une cohabitation pacifique entre firmes pétrolières et acteurs locaux ﻿

Déterminé à réussir une cohabitation pacifique entre les habitants de la ville de Muanda et les firmes pétrolières, le ministre des Hydrocarbures et Autorité morale du Parti Politique Autre Vision du Congo «AVC», Didier Budimbu, a organisé une table ronde tripartite réunissant le Gouvernement à travers le ministère des Hydrocarbures, les cociétés pétrolières et la population locale. Cette table ronde ouverte depuis 21 février 2022 et qui se poursuit dans la ville de Muanda, au Kongo Central est une occasion d’échanger sur le développement durable en résolvant la question de redevabilité au centre des frustrations grandissantes entre population locale et sociétés pétrolières.

Il est resté sur sa vision de faire émerger une autre vision politique, de gouvernance, une autre vision d’organisation à travers des procédés adaptés aux réalités, afin de résoudre les problèmes réels et apporter des solutions idoines aux questions majeures qui conditionnent l’avenir de la RDC sur le plan du développement. En tant que ministre des Hydrocarbures, la vision rénovatrice de Didier Budimbu est de faire de ce secteur le plus grand pourvoyeur en termes de financement du budget national avant les mines.

Selon lui, la ville de Muanda regorge l’or noir. Cette dotation devrait permettre à la jeunesse de cette contrée de trouver du travail, à la ville de se développer grâce à l’électrification car, l’on ne peut pas parler du développement sans électrification. Il a reconnu qu’il y a bien des questions qui sont à la base de cette mésentente entre la population et les sociétés pétrolières. Raison d’être de la décision de mettre autour d’une même table toutes les trois parties afin d’essayer d’élaguer le problème de manière qu’il y ait un climat de cohabitation pacifique.

Comme lors de la pose de la première pierre du lancement des travaux de construction du port en eaux profondes de BANANA par le Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI il y a quelques semaines, le Parti Autre Vision du Congo sur appel du Coordinateur provincial, le Consul Jean Jacques TUBA BOZI, a encore fait preuve de sa force incontestable comme leader de la province du Kongo central, cette fois-ci à travers une mobilisation inédite à l’aéroport de Muanda le mercredi 23 février dernier pour accueillir leur autorité morale, digne fils qui fait la fierté et qui défend les valeurs de la bonne gouvernance au parfum du feu Kasa-vubu.