«Mpiodi» : arrivée du deuxième stock avant le 31 décembre

Le ministre de l’Economie, Jean-Marie Kalumba, a de nouveau apporté des précisions au sujet du lot restant des poissons chinchards à pécher aux frais du Gouvernement dans les eaux namibiennes de l’Océan Atlantique. Il faut noter que sur les 27.300 tonnes à pécher, le premier lot comprenant 1330 tonnes des surgelés est déjà Kinshasa depuis le début du mois de décembre.

L’autorité de tutelle de l’Economie Nationale a rassuré l’opinion que les opérations de pêche se poursuivent et que rien n’est encore perdu au sujet de la totalité du stock qui doit être ramené à Kinshasa. « La quantité des poissons chinchards disponible d’ici le 31 décembre couvrira au moins les besoins de consommation mensuelle du pays. D’autres livraisons importantes sont attendues dans les prochains jours. Il n’est pas exclu que la quantité éventuellement non pêchée soit renvoyée à l’année prochaine », a précisé le ministre de l’Economie, après sa rencontre à Windhoek avec le ministre de Pêche et Ressources marines, Derek KLAZEN.

D’après le patron de l’économie congolaise, d’autres livraisons importantes sont attendues avant le 31 décembre 2021. Le tout sera commercialisé aux justes prix par les distributeurs qui en feront l’acquisition. Quant à la crainte d’une éventuelle expiration du quota de pêche, à la base d’une vive polémique dans les réseaux sociaux et médias, le ministre Jean-Marie Kalumba a une fois de plus assuré que rien n’est encore perdu et que toutes les dispositions ont été prises par les deux pays pour la continuité de ce processus.

«C’est notre gouvernement qui connait la vérité sur le contrat conclu avec la Namibie. Notre souhait est de pêcher toutes les 27300 tonnes. Nous avons déployé tous nos efforts mais le ministre de l’Economie nationale ne contrôle que les opérations qui rentrent dans ses attributions. De toute façon, la quantité qui sera pêchée d’ici le 31 décembre couvrira les besoins mensuels de consommation du pays qui se chiffrent à 12 000 tonnes. Mais il n’est pas exclu que la quantité éventuellement non pêchée soit reportée au quota de l’année prochaine.», a précisé le ministre de l’Economie Nationale, avant d’appeler la population à la plus grande vigilance quant à la campagne médiatique bien orchestrée par des opérateurs économiques véreux qui veulent à tout prix saboter l’action du gouvernement.

Il sied de rappeler que juste après sa prise de fonction à la tête de ce ministère, Jean-Marie Kalumba avait engagé des pourparlers pendant près de deux mois avec les opérateurs économiques du secteur sur la rationalisation des structures des prix des produits surgelés d’importation.

A l’issue de ces concertations, un consensus avait été trouvé entre les deux parties sur les nouveaux prix indicatifs à appliquer pour les principaux produits surgelés, dont les chinchards. Malgré la signature du Procès-Verbal, les importateurs ont volontairement refusé de les appliquer et recouru aux pratiques de la rétention des stocks afin de créer une rareté des produits et une spéculation sur le prix. Une pratique dangereuse qui a entrainé la surchauffe sur le marché au moment où on s’approche des festivités de fin d’année. C’est ainsi que le Gouvernement a décidé de réaliser des approvisionnements d’urgence, à travers le ministère de l’Economie, pour ne pas exposer la population à un risque de pénurie causé volontairement par certains importateurs.

Une fois de plus, le ministère de l’Economie martèle que les produits importés seront vendus à des prix abordables, accessibles aux bourses modestes.

Perside Diawaku