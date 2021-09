Monusco : départ irréversible mais sous conditions﻿

La cheffe de la Monusco Bintou Keita va présenter le mardi 5 octobre 2021 au Conseil de sécurité de l’ONU le rapport périodique sur la RDC. Ce rapport contient le Plan de transition conjoint qui définit les priorités et les jalons à atteindre entre 2021 et 2024 pour un retrait progressif, responsable et durable de la Monusco.

Etabli par un groupe d’experts congolais et onusiens et signé récemment par le gouvernement congolais, ce plan est assorti d’un calendrier indicatif où on parle des jalons à atteindre ou mieux des conditions minimales requises à remplir pour effectuer le retrait progressif de la Monusco, tout en identifiant les facteurs pouvant raviver les conflits ou compromettre la sécurité et la stabilité.

La réalisation de ces jalons dépendra de la mise en œuvre des actions du gouvernement congolais sur la bonne gouvernance, le renforcement des institutions. Ce retrait, qui a déjà commencé (cas de certains coins du pays où la Monusco s’est retirée), est également tributaire de l’évolution de la situation et des besoins de la protection des populations civiles.

Ces précisions émanent du porte-parole de la Monusco, qui a tenu une conférence de presse hier mercredi 29 septembre 2021 à la concession UtexAfrica et qui avait à ses côtés Aziz Thioye Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme « BCNUDH ».

Matthias Gillmann a signalé aussi à l’intention des médias qu’il y aura un transfert progressif des tâches dévolues à la Monusco au gouvernement congolais, en coordination avec l’équipe des pays des Nations Unies et les partenaires concernés avec comme finalité de permettre à la RDC de prendre elle-même en charge sa sécurité.

Le communicateur onusien a fait état ensuite du séjour du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU en RDC, David McLachlan-Karr, dans l’ex-Katanga. Ce diplomate onusien se trouve au Tanganyka depuis hier mercredi 29 septembre 2021, à la tête d’une délégation comprenant des représentants de l’équipe de pays des Nations Unies, à savoir PNUD, UNHCR et OICHA.

Cette mission vise à soutenir la planification et l’opérationnalisation de la transition, en appliquant l’approche triple nextus. Elle devrait participer à l’identification des priorités sur lesquelles se concentrer dans le cadre du retrait échelonné tel que détaillé dans le plan conjoint de transition. La Monusco envisage de se retirer du Tanganyka d’ici le 30 juin 2022. La durée séjour de ladite délégation dans ce coin du Katanga est de trois jours.

Aziz Thioye s’est attardé, dans sa déclaration, sur la situation des droits de l’homme au Nord-Kivu et en Ituri.

Les questions des médias ont porté sur les remarques et critiques formulées par ce haut fonctionnaire onusien à l’endroit des soldats de l’armée régulière. Il lui a été demandé aussi si la Monusco était consciente qu’en dépit des points positifs mis sur son compte, il y a eu aussi des notes en demi-teinte…..

Reprenant la parole, Aziz Thioye a reconnu des avancées en matière sécuritaire au Nord-Kivu mais se fait des soucis sur la protection des civils. Il a ajouté qu’un espace de dialogue a été mis en place pour échanger sur les problèmes liés à l’instauration de l’état de siège et des problèmes corollaires. Il a révélé qu’un auditeur militaire est présent lors de ces échanges pour approfondir les cas de violation des droits de l’homme. Et de renchérir qu’à la suite des informations lui fournies, le Premier Ministre s’est rendu dernièrement au Nord-Est du pays. Dans la foulée, il a fait état de la stratégie mise en place par des ADF qui s’ingénient à pactiser avec certaines communautés pour créer des tensions communautaires.

Complétant son hôte, Gilmann a fait savoir que les ADF, une fois défaits, se dispersent et il est parfois difficile d’être partout à la fois pour les traquer. Au milieu de l’année prochaine, la Monusco sera présente seulement aux Nord et Sud-Kivu ainsi qu’en Ituri.

Jean-Pierre Nkutu