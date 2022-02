Mise en œuvre des résolutions des EGCM : Sama Lukonde promet l’accompagnement de son gouvernement

Après le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, à l’occasion du repas qu’il avait offert aux professionnels des médias le samedi 29 janvier 2022 à l’espace «Kemesha» dans la commune de la Gombe, au lendemain de la clôture des travaux des Etats Généraux de la Communication et Médias (EGCM) intervenue la veille vendredi 28 janvier, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde vient à son tour de prendre l’engagement d’accompagner la mise en œuvre des résolutions issues des EGCM.

C’était à l’occasion du déjeuner de presse que le chef du gouvernement a offert, hier lundi 14 février à Pullman hôtel de Kinshasa, aux patrons et professionnels des médias.

Il a exprimé sa volonté et la détermination de son gouvernement à accompagner la mise en œuvre des résolutions issues des états généraux de la Communication et Médias, tel que souhaité par les hommes et femmes des médias.

Car, a-t-il fait remarquer, dans le cadre du devoir de la redevabilité institué par son gouvernement afin de rendre compte de son action au peuple congolais, l’accompagnement de la presse se veut plus que jamais primordial.

Pour cela, la presse devrait jouer sa partition en vue de remplir comme il se doit son rôle de quatrième pouvoir, véritable relais de l’action gouvernementale auprès de l’opinion.

C’est ici qu’il a tenu à rappeler à l’intention des professionnels des médias la recommandation leur faite par le Chef de l’Etat, lors de l’ouverture des travaux des états généraux de la Communication et Médias le mardi 25 janvier 2022. Celle liée à la salubrité de la profession. Le Premier ministre y est revenu en insistant pour que le phénomène dit «moutons noirs», lequel crée la confusion au sein de la profession entre les vrais journalistes et les marchands de la désinformation.

Pour le chef du gouvernement, aucun gouvernement ne peut se passer de l’accompagnement de la presse dans ce qu’il fait. Sinon, personne ne saurait ce qu’il fait. C’est pourquoi pour la réussite de son ambitieux programme de la réalisation des missions lui confiées par le Président de la République, particulièrement le programme de développement à la base dit de 145 territoires, le rôle à jouer par les médias n’est plus à démontrer. Le Premier ministre tient à une corporation des médias libres, efficaces et dépouillés de toutes les souillures susceptibles de ternir leur image de marque, en l’occurrence le phénomène «moutons noirs».

Il en a profité pour rappeler les points saillants du programme de son gouvernement entériné par l’Assemblée nationale avec ses principaux piliers parmi lesquels on trouve la sécurité avec à l’affiche la pacification de l’ensemble du territoire national, et particulièrement dans la partie orientale du pays.

Le Gouvernement des warriors a aussi comme priorités : l’éducation nationale avec en filigrane la réussite de la gratuité de l’enseignement de base, la santé, les infrastructures de base (sanitaires, scolaires, routières, ferroviaires, aéroportuaires, etc.).

En ce qui concerne le secteur de la santé, le Premier ministre tient à la matérialisation de la vision du Chef de l’Etat relative à la mise en œuvre de la «Couverture santé universelle».

Dans les priorités du gouvernement des warriors, on a également l’organisation des élections dans le délai. Ici, Sama Lukonde Kyenge a tenu à lever l’équivoque que d’aucuns voudraient entretenir à des fins politiques dans le but d’intoxiquer le peuple.

Le gouvernement a décidé de lancer concomitamment trois opérations à savoir le recensement général de la population et habitat, l’identification de la population, et l’enrôlement des électeurs. Cependant, cela n’aura aucun impact négatif en rapport avec l’organisation des élections. Il a rappelé que depuis 1984, la République Démocratique du Congo n’a plus connu le recensement des populations. Ce qui n’est pas normal. Car, toute planification pour le développement est faite sur la base des données démographiques dont la RDC souffre à ce jour. Voilà qui justifie la décision gouvernementale, laquelle permettra au finish aux Congolais d’acquérir la carte d’identité nationale qu’ils n’ont plus il y a trois décennies.

«Il est clair, pour nous, qu’il faut que nous puissions revenir dans la norme «, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a souligné que la matérialisation de tous ces programmes exige des moyens financiers conséquents que le gouvernement devrait mobiliser. Heureusement de côté là, les choses sont en train de changer. Pour la première fois, on a enregistré une révision à la hausse des recettes publiques, donc un excédent budgétaire par rapport aux prévisions. Cela s’est répercuté sur l’enveloppe du budget de l’exercice 2022 en cours qui s’élève à plus de 10 milliards USD.

Cet accroissement dû en grande partie à la patrouille financière que mène l’IGF (Inspection Générale des Finances) en vue de matérialiser la lutte que mène sans relâche le Président de la République contre la corruption et toutes les autres antivaleurs qui font perdre au pays énormément des recettes.

Il importe de signaler qu’avant l’allocution du Premier ministre, MM. Jean Marie Kasamba et Gaby Kuba Bekanga, respectivement le président provincial et national de l’Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) ont rappelé au chef du gouvernement ses engagements vis-à-vis de la profession et la nécessité d’appuyer la mise en œuvre des résolutions des états généraux de la Communication et Médias.

