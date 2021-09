Mise au point de la Présidence de la République

L’opinion constate depuis quelques jours la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’extraits vidéo montrant le Chef de l’État au milieu de quelques compatriotes échangeant à bâtons rompus dans le hall d’un hôtel berlinois, en marge de sa participation au Compact with Africa, qui s’est tenu du 27 au 28 août 2021, à Berlin, République Fédérale d’Allemagne.

On peut y entendre, dans ces extraits pris à l’insu du Président de la République, une personne y proférer des propos diffamatoires à l’encontre du Cabinet du Chef de l’État dont le grief aurait été de ne pas avoir honoré un supposé contrat liant la Présidence de la République à des prestataires de services sollicités dans le cadre dudit Sommet.

Compte tenu de ce qui précède, le Cabinet du Président de la République tient à faire la mise au point suivante :

1. Le Cabinet n’a jamais signé ou validé un contrat avec les personnes aperçues dans la vidéo et qui prétendent avoir été flouées et impayées pour leurs prestations.

2. La passation de marché et la signature de contrat au niveau du Cabinet, répondent à des procédures et des protocoles bien précis qui tiennent compte des critères de bonne gouvernance et visent à garantir la sécurité et l’intégrité de l’Institution Président de la République.

3. Sans nul doute de bonne foi, ces compatriotes ont été imprudents en s’engageant dans une prestation de service sans réel contrat signé.

En outre, le Cabinet du Président de la République précise qu’il ne peut être tenu pour responsable des engagements pris indûment en son nom. Enfin, le Cabinet du Chef de l’État appelle le public à faire preuve de prudence et enjoint les services compétents, en son sein, de faire toute la lumière sur ce malheureux évènement.

Kinshasa, le 03/09/2021

Cellule de Communication de la Présidence de la République