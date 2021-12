Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique : détournement de 504 Millions de dollars américains au Commissariat Général à l’Energie Atomique : après 50 jours d’audit, le Ministre José Mpanda ﻿

Kabangu n’a toujours pas la moindre preuve

L’audit lancé avec pompe le 07 octobre 2021, au Commissariat Général à l’Energie Atomique (CGEA), est à sa septième semaine aujourd’hui. Que des péripéties à retenir. La rédaction du Journal « Le phare » vous en donne les grandes lignes pour vous faire une idée de ce qui se trame derrière cet audit-enquête.

Les documents remis aux personnes auditées parlent bel et bien d’un audit. Mais en réalité, au vu de son déroulé, il y a lieu de parler d’une vraie enquête menée. Comme l’indique clairement l’Ordre de mission signé par Monsieur le Ministre José Mpanda Kabangu, cet exercice s’intéresse à la gestion financière et administrative du CGEA. Il s’agit d’un audit assez large visant à confirmer les allégations des prétendus détournements dans cette prestigieuse institution nationale du nucléaire. Le jour même où l’audit est annoncé, le Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique (RSIT) va procéder à la suspension du Professeur Lukanda Mwamba et à la nomination d’un Commissaire Général ad intérim.

Un jour après la suspension, le Ministre de tutelle est vite passé dans les médias nationaux pour annoncer les couleurs. En effet, sur les antennes de la Radiotélévision Nationale Congolaise, RTNC, Me José Mpanda annonçait le détournement d’un montant colossal de plus d’un demi-milliard de dollars américains par le Commissaire Général, le professeur Vincent Lukanda suspendu, et détaille les actes de malversations financières commis par ce dernier, en poste depuis plus de dix ans. Mais auparavant, l’on savait que le climat de travail était délétère entre les deux personnes. Pour s’en convaincre, des bribes d’informations étaient larguées dans la presse en ligne surtout. Pour ceux qui suivaient le dossier depuis plusieurs mois, l’audit est lancé sans le respect des normes en la matière et visiblement a pour but de déchoir le professeur Ordinaire de l’Université de Kinshasa. Le camp du professeur réfutait notamment la qualité des personnes choisies par la tutelle pour mener ledit audit, le non-respect de délai pour la remise et reprise, mais surtout et c’est le nœud du problème, le refus du professeur Vincent Lukanda de verser au Cabinet du Ministre et aux autres entités apparentées, comme le Secrétariat Général à la RSIT, le Conseil Scientifique National, de l’argent issu des recettes propres de son institution. En effet, l’on sait que les structures sous tutelle du Ministère de la RSIT, sont tenues, de par un Arrêté signé par un des prédécesseurs de José Mpanda Kabangu, de verser une quotité estimée à 15% de recettes réalisées sur leurs productions mensuelles. Au CGEA, il a été démontré que cet Arrêté, pris dans des circonstances peu claires, n’était pas un vrai document juridique car entaché d’irrégularités. Et que par conséquent, il ne méritait pas de servir de base légale pour reverser des quotités à la tutelle.

Le camp du Commissaire Général suspendu soutient que l’équipe constituée par le Ministre de tutelle ne comprend que les bénéficiaires de ladite quotité, essentiellement des membres du secrétariat général du même Ministère et du cabinet du Ministre, et de ce fait, ils ne seraient pas qualifiés car, intéressés et donc juges et parties dans l’objet même de l’audit, pour enquêter sur la gestion du CGEA. Le professeur demandera au Ministre Mpanda Kabangu de confier l’audit du CGEA à l’Inspection Générale des Finances (IGF) ou à la Cour de Comptes, qui mènerait un audit indépendant, impartial et sans passion ; mais le Ministre restera de marbre et décidera, comme prévu, de laisser faire par son cabinet et les membres de son Secrétariat Général, décidés à en finir avec le professeur qui leur a arraché le butin.

Malgré moult protestations enregistrées par-ci par-là, l’audit est quand même mené d’abord à Kinshasa pendant près de deux semaines, avant de se déplacer à Lubumbashi et à Kolwezi, auprès des bureaux provinciaux du CGEA. Mais avant cela, une remise-reprise est prévue entre le Commissaire Général suspendu et celui nommé par la tutelle pour assurer l’intérim. Elle aura lieu sans le Commissaire Général suspendu, qui aura protesté jusqu’au bout pour le respect de la loi en la matière, sans jamais être entendu par le camp en face. L’on sait que d’après les principes en la matière, lorsque le titulaire est suspendu pour une raison ou une autre, c’est son Adjoint dans l’ordre de préséance qui, ipso facto, assume son intérim. Ici encore, c’est seule la volonté de Maître José Mpanda Kabangu qui s’appliquera. Il va ainsi nommer en dehors du comité de gestion et son choix portera, curieusement, sur le gendre du Secrétaire Général, un professeur le moins gradé du CGEA et il fera de lui le Commissaire Général ad intérim.

Initialement prévu pour une durée de 15 jours, l’audit se poursuivra avec des interruptions mais surtout avec des changements de stratégies au point que les agents du CGEA se demandent à quand la fin ? D’autant plus que sur instruction de la tutelle, la Commission a suspendu le versement de toutes les primes dont bénéficiaient les agents de cette institution. Et quand on connait la modicité des salaires versés par l’Etat congolais aux fonctionnaires et agents de l’Etat, il y a de quoi comprendre leur désarroi en l’absence des primes institutionnelles que le CGEA leur verse pour les motiver à améliorer la production. La Commission menée par Monsieur le Secrétaire Général à la RSIT ne s’est pas arrêtée là. Même les frais de fonctionnement des bureaux provinciaux du CGEA ont connu le même sort. C’est plutôt un véritable calvaire que vivent les employés du CGEA sans bénéficier des retombées des sueurs de leurs fronts. Et l’on apprend que les véhicules de transport des techniciens de leurs bureaux vers les sites miniers où ils assurent quotidiennement leurs tâches sont tous ou presqu’à l’arrêt, faute de carburant et que les fournitures de bureau ne sont plus achetées depuis plus de deux mois. Cette situation inexplicable a même touché les opérations de recouvrement dus au CGEA qui ne sont plus effectuées. Au moment où nous publions cet article, les agents sont presqu’aux abois et ne savent à quel Saint se vouer. Par contre, ils ont été surpris d’apprendre que la Commission a autorisé une dépense qui ne concerne même pas le CGEA, en acceptant de verser un montant important pour dédouaner les matériels et équipement de test rapide de COVID-19 fournis par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, dans le cadre de son programme d’assistance et destinés aux Cliniques Universitaires de Kinshasa. C’est justement ici que l’on se pose des questions pourquoi refuser au CGEA des frais de fonctionnement et des primes pour engager des dépenses exorbitantes pour quelque chose qui ne concerne pas directement le CGEA, même si la pandémie de COVID-19 est le sujet de préoccupation pour tout le monde. Qui a donc intérêt à laisser la situation des travailleurs du CGEA se détériorer jusqu’à leur priver des simples feuilles de papiers duplicateurs pour rédiger un rapport de travail effectué justement pour donner à leur institution les revenus ? Qui a des mots pour comprendre les futures justifications ou explications que donnerait la tutelle sur cette action ? Pourquoi le Cabinet du Ministre n’a pas couvert cette dépense par ses propres frais de fonctionnement ou par ceux des Cliniques Universités de Kinshasa? N’existe-t-il pas d’autres frais au niveau national pour effectuer les dépenses relatives au COVID ? Pendant que les primes du personnel de recherche, technique et d’administration sont soit supprimées, réduites ou tout simplement suspendues sans cause, l’on apprend que les avantages du comité de gestion ad intérim ont été revus à la hausse et de quelle manière ? Aujourd’hui les travailleurs du CGEA à Kinshasa et en provinces se demandent si c’est à cela seulement qu’aura servi l’interminable audit.

Revenons aux péripéties de l’audit-enquête pour dire qu’aux dernières nouvelles, l’audit au CGEA à Kinshasa n’a rien donné si ce ne sont que des problèmes de procédures comptables qui ne sont pas globalement respectées et de petits montants non correctement justifiés. De son côté la partie administrative de l’audit n’a produit aucune anomalie dans les engagements effectués jusqu’ici au Centre Nucléaire de Kinshasa au CGEA. C’est à Lubumbashi où les auditeurs avaient bien prévu d’avoir toutes les preuves de détournements massifs qui ont atteint le montant annoncé par Me José Mpanda. La Commission d’audit a atterri à Lubumbashi le mercredi 27 octobre 2021. Et pour ce faire, les auditions se focalisaient sur les Responsables de Finances d’abord, avant de se transformer en enquêtes avec des auditions d’autres travailleurs locaux dans leurs gué-guerres internes. Madame la Chargée de Finances de l’antenne provinciale du CGEA au Katanga a été bombardée des questions de tous genres. Auprès des personnes interviewées, l’on a pu apprendre que la plupart des questions ont porté sur l’existence des comptes parallèles qui serviraient à alimenter les dirigeants du CGEA à Kinshasa. D’autres questions ont concerné les perceptions des primes indues ou encore les frais élevés de fonctionnement des bureaux régionaux ou encore des primes accordées aux travailleurs, comme si ces derniers alimenteraient également le réseau de détournement ou étaient aussi des complices de détournements précédemment annoncés. Les renseignements récoltés, en privé, auprès des agents locaux mécontents et ceux échangés avec quelques délégués syndicaux à Kinshasa, ont servi à alimenter la liste des questions et à orienter les enquêtes sur des pistes où des indices de détournement recherchés par les membres de la Commission. Mais il faut le reconnaître, le travail était immense au point de dérouter, par moment, les vaillants auditeurs.

La Commission d’audit a eu accès à toutes les pièces comptables auxquelles elle avait droit, conformément aux us en la matière. Comme il fallait s’y attendre, la Commission a eu accès à des centaines des milliers de papiers contenus dans des classeurs au nombre impressionnant, aux dires même des auditeurs. La Commission a loué l’organisation et la gestion financière en place et une très bonne tenue des documents comptables. Elle a été impressionnée par la tenue régulière de la comptabilité du CGEA dans la province et surtout par la disponibilité de toutes les pièces comptables mises à leur disposition dans les délais prescrits. Au bout du compte, ni comptes parallèles, ni envois des fonds à Kinshasa pouvant donner raison à la tutelle n’ont été découverts. Débarquée le mercredi 27 octobre 2021, la Commission d’audit-enquête a pu finalement quitter Lubumbashi après plusieurs prolongations, sans avoir détecté la moindre preuve de détournements massifs tant vantés dans la presse par le Ministre José Mpanda Kabangu.

Revenue à Kinshasa vers la fin du mois de novembre, la Commission s’est finalement intéressée au professeur Vincent Lukanda, le Commissaire Général suspendu. Convoqué pour présenter ses moyens de défense, en date du 26 novembre 2021, Le Phare a appris au sein même de la Commission et des personnes auditionnées que la Commission n’a pas réussi à trouver ce qu’elle cherchait. L’audition a duré plus de 8 heures, soit de 11 heures à 20 heures. Elle a abordé certainement plusieurs aspects de la gestion administrative et financière y compris toutes les dénonciations du Ministre José Mpanda qui ont fait l’actualité dans les médias nationaux les jours passés et dans les correspondances échangées entre le CGEA et la tutelle depuis des mois. Sans chercher à les rappeler tous, l’audition a porté également sur la spoliation des parcelles et terrains sur le site du CGEA à Lemba Righini, sur l’acquisition des véhicules des travailleurs du CGEA sans appel d’offre et bien entendu d’autres sujets comme les comptes parallèles par lesquels l’Antenne du CGEA au Katanga enverrait de l’argent au professeur Vincent Lukanda Mwamba. Et les réponses à toutes ces interrogations ont été régulièrement données par le Professeur à la commission. Evidemment, dans la presse, soit par les chargés de presse de deux camps, soit par les avocats de Monsieur Lukanda Mwamba, les informations circulaient déjà. Et donc pour dire que la ligne de défense de ce dernier n’a pas varié d’un seul iota. La vérité est têtue, dit-on.

Mais un détail important dans cet audit-enquête, c’est le déplacement de la malle contenant des documents comptables du CGEA vers un lieu inconnu jusqu’à ce jour. En effet, au tout début de l’audit, un bon après-midi du vendredi 29 octobre 2021, tout le monde a vu sortir la malle des pièces comptables du CGEA, mises à la disposition de l’équipe d’audit, avant d’être chargée dans un des véhicules des membres de l’équipe de l’audit et prendre une destination inconnue. Tout le monde reconnait également que la toute puissante équipe d’audit n’a pas effectué un quelconque inventaire des pièces comptables de ladite caisse métallique avant de s’en aller avec. C’est justement ici l’objet de tous les soupçons et interrogations quand on sait que les audits se déroulent généralement sur les lieux d’infractions ou dans les installations, sauf s’ils doivent se porter dans les banques et autres lieux où se seraient effectués des retraits d’argent. Pourquoi alors déplacer, sans inventaire ni listes les documents comptables du CGEA, bref, les pièces clés de l’audit vers une destination inconnue ? Quelles explications tiendraient encore si jamais des réserves étaient émises lors des confrontations des témoins à venir sur les déclarations des uns et des autres ? Qu’adviendrait-il si les parties lésées décidaient de recourir à la justice pour contester des décisions ou des résultats de l’audit? Quelle crédibilité accordée à un audit mené sans transparence ? Qui accepterait plus tard d’endosser la responsabilité d’un document qu’il aurait signé ou non pour prouver soit sa culpabilité ou son innocence ?

C’est justement ce déplacement de la malle des pièces comptables qui commence à nous donner des indices des explications sur toute la stratégie du cabinet du ministre José Mpanda Kabangu, du Secrétariat Général et de la Commission d’audit qui se coalisent, apparemment, pour chercher à noyer le professeur Lukanda et toute son équipe. Nous en saurons certainement davantage dans les prochains jours. Mais en attendant, la Commission a, dans une correspondance adressée au professeur Vincent Lukanda, justifié une nouvelle prolongation de son délai de travail du 27 novembre au 08 décembre pour confronter le professeur Lukanda à ses subalternes, une grande première dans un audit. La Commission a tout de même pris la précaution de lui notifier qu’elle mettrait fin, pour la énième fois, à ses travaux au lendemain de la date de cette dernière audition, soit le mercredi 08 décembre 2021.

Et maintenant ?

Il reste au Ministre José Mpanda Kabangu de sauver la face. C’est la raison principale de la convocation des personnes précédemment auditionnées. En effet, une autre audition était prévue le Jeudi 02 décembre à 11h00 pour entendre les mêmes, à savoir, Madame la Chargée des Finances au Katanga, à laquelle on a associé un des Comptables du CGEA au Katanga, le Commissaire Général en suspension ainsi que son Directeur Administratif et Financier. Au cours de ladite audition, le professeur Lukanda s’est excusé pour raison de santé, mais la Commission a entendu les autres, en tentant vainement de faire accepter des « faux » documents comptables, comme preuves de détournements ; bien entendu avant de boucler les travaux. Mais Dieu seul sait s’ils y parviendront.

En effet, des sources proches de l’audit ce 02 décembre 2021, la chargée des finances de l’ex- Katanga avait démontré la fausseté des documents présentés par son subalterne, documents sur lesquels la commission voulait s’appuyer en dernière minute, pour justifier le détournement. Cela ne devait pas étonner, car tout le monde sait que les pièces comptables ont été déplacées du CGEA vers une destination inconnue, comme nous l’avions déjà signalé. Les rumeurs circulaient déjà depuis le passage du professeur Lukanda devant la Commission. Cette dernière n’ayant pas trouvé des preuves de détournement, était tentée d’en fabriquer. Serait-elle passée à l’action ?

Au finish, espérons que la tutelle, qui a annoncé avec fracas des détournements importants des fonds au CGEA, aura des éléments pour convaincre sans y perdre la face. En effet, après plusieurs reports et prolongations de dates de fin de l’audit, la preuve de détournement d’un montant aussi colossal de 504 millions de dollars américains ne peut demeurer invisible et introuvable, après avoir feuilloté toutes les pièces comptables qui attestent de la gestion journalière d’une entreprise. Que dire de plus? Si l’on ne trouve pas ce que l’on cherche, que l’on sache le reconnaître et arranger les choses autrement, en toute humilité. Nous sommes tous sujets aux erreurs. C’est la nature même de l’homme qui nous pousse à accepter que nous avons tous des faiblesses et que nous devons apprendre à faire amende honorable.

L.P.