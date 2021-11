Ministère de la Défense nationale et Anciens combattants : André Flahaut « ’Que la coopération militaire avec la RDC soit rétablie sous tous ses aspects »

Une délégation des officiels belges, conduite par le ministre d’Etat André Flahaut, a été reçue au ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants par le ministre de tutelle, Gilbert Kabanga Kurhenga. La rencontre s’est déroulée hier mardi, 02 novembre 2021, au CHESD (Collège des Hautes Etudes Stratégiques et de Défense), sur l’avenue des Forces Armées (ex-Haut Commandement), dans la commune de la Gombe. Les deux personnalités et leurs suites ont eu une longue séance d’échange sur plusieurs sujets liés essentiellement à la défense, la paix et la sécurité dans notre pays et particulièrement au nouveau rôle que le Royaume de Belgique compte tenir dans le nouveau paysage sécuritaire de la République Démocratique du Congo.

Abordé à la fin de ces entretiens, André Flahaut s’est montré très confiant en l’avenir de la coopération militaire entre son pays, le Royaume de Belgique, et la RDC. A ce propos, il a dit qu’à partir de maintenant, la volonté commune des deux côtés est que la coopération entre la Belgique et la RDC soit complètement rétablie au niveau militaire sous tous ses aspects. Et que ce que la Royaume de Belgique attend de la RDC et ce que la RDC attend de la Belgique soit complètement réalisé.

Par ailleurs, Gilbert Kabanga Kurhenga a de son côté, quelques domaines prioritaires de coopération militaire avec la Belgique. Il a cité à cet effet la santé, la formation, l’équipement, le génie militaire, le renseignement militaire. En outre, il a précisé avoir fourni à ses partenaires des éclairages sur certaines questions touchant à l’avenir de la Monusco, la Réforme de l’Armée, la corruption au sein des Forces Armées, les enfants soldats. Il a estimé que les éclairages apportés ont satisfait la partie belge et que grâce au dialogue, tous ces sujets seront approfondis.

Il convient de souligner que cette délégation belge séjourne au Congo sur l’invitation du Parlement congolais avec lequel elle a déjà eu avant-hier des échanges avec des députés réunis autour de leur président, Christophe Mboso Nkodia Mpwanga et des sénateurs conduits par leur président, Modeste Bahati.

SAKAZ