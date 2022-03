Mines congolaises : Washington insiste sur la transparence

Les Etats-Unis d’Amérique accordent une grande importance à la traçabilité des produits miniers extraits du sol congolais. Ils sont d’accord pour que la redevance minière profitent réellement à la population congolaise ; surtout qu’on sache d’abord les sommes d’argent que ce secteur rapporte ; ensuite qu’on détermine qui paie ces sommes et surtout à quoi servent ces recettes ? Ces précisions sur la transparence recherchée par la politique américaine ont été fournies hier mercredi, 02 mars 2022, par Mme Théa Lee, sous-secrétaire du Département du Travail des Etats-Unis lors d’un point de presse qu’elle a animé à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis, dans la commune de la Gombe.

Mme Théa Lee fait partie d’une délégation du Département (ministère) du Travail des Etats-Unis en visite à Kinshasa. Au cours de cette visite, cette délégation compte s’entretenir avec des responsables du gouvernement de la République, sans omettre, entre autres acteurs, des responsables de l’industrie minière, des organisations de la société civile et des organisations des travailleurs. Toutes ces rencontres auront pour but de discuter notamment des droits des travailleurs, des pratiques commerciales responsables et de l’initiative ‘’Build Back Better World’’ du président américain Joe Biden.

Les mines congolaises, particulièrement les mines artisanales, connaissent le travail des enfants tant décrié par toute la société civile non seulement dans notre pays, mais aussi dans le monde et même aux Etats-Unis. Pour Mme Théa Lee, la solution à cette question n’est pas simple. Elle appelle une mûre réflexion ; et il convient de savoir les ressources des parents et surtout combattre la corruption qui gangrène cette filière pour permettre aux travailleurs d’avoir un revenu conséquent.

D’accord avec la ministre de mines pour combattre la corruption et favoriser les investissements

Evoquant les activités sociales organisées par les entreprises américaines pour récupérer les enfants travaillant dans les mines à Kolwezi, la Sous-secrétaire au Département du Travail des Etats-Unis a souligné les efforts qui sont fournis pour connecter ces enfants au système social et éducatif. Comme tout le monde peut s’en rendre compte, un tel travail n’est pas facile, car impliquant plusieurs paramètres sociaux et les résultats ne surviennent pas du jour au lendemain. En outre, pour l’amélioration des conditions de travail dans le secteur minier, Théa Lee a affirmé que les travailleurs eux-mêmes, pour une atteinte rapide de cet objectif, ont un rôle à jouer en créant des associations, des syndicats visant cet idéal.

Enfin, elle a rappelé sa visite au ministère des mines où Madame la Ministre est tombée d’accord avec-elle sur le nécessité de combattre la corruption dans le secteur minier pour favoriser les investissements étrangers en général et américains en particulier. Concernant le profit que les Congolais peuvent tirer que projet ‘’Build Back Better World’’ du président Joe Biden, Théa Lee a précisé que la RDC tirera à coup-sûr des dividendes de ce projet qui porte essentiellement sur la construction des infrastructures pour un monde meilleur.

SAKAZ