Meurtre de l’AG de Vijana :le ministère public requiert 10 ans de prison contre Dolly Makambo

Le ministère public a sollicité, dans son réquisitoire présenté hier

lundi 18 novembre 2019 devant la Haute Cour Militaire, 10 ans de

servitude pénale principale pour le prévenu Dolly Makambo, ministre

provincial de l’Intérieur pour la ville de Kinshasa, pour incitation

des agents de l’ordre à commettre les actes contraires à la loi ou à

la discipline, et 5 ans pour participation à la torture.



Quant au prévenu Bakajuraki Kavusa Semey, alias Paluku, député

honoraire, il a demandé qu’il soit condamné à 10 ans de servitude

pénale principale pour incitation des agents de l’ordre à commettre

les actes contraire à la loi ou à la discipline, 10 ans de servitude

pénale principale pour meurtre et 5 ans pour participation à la

torture.

S’agissant du prévenu Serge Antonio Kamanda, le chauffeur de Dolly

Makambo, l’officier du ministère public a demandé à la Haute Cour

Militaire de le condamner à la peine capitale comme co-auteur du

meurtre de l’Administrateur gérant du Centre de Santé Vijana, 10 ans

pour participation à la torture et 5 ans pour arrestation arbitraire.

Enfin, pour le prévenu Gaétan Ekawa, alias Ekanga Nyama en fuite,

garde du corps du ministre provincial de l’intérieur Dolly Makambo,

l’organe de la loi a requis la peine capitale contre lui pour

participation au meurtre et auteur, sa condamnation à perpétuité pour

torture et enfin, de faire l’application de l’Article 7 du Code

militaire.

Le cinquième prévenu, Akilimani Jacques, que le ministère public a

qualifié de « capitaine de l’équipe », il a été demandé aussi sa

condamnation à la peine capitale pour participation au meurtre ainsi

que sa condamnation à perpétuité pour torture et arrestation

arbitraire.

L’officier du ministère public a bouclé son réquisitoire en

s’alignant sur la position des avocats des parties civiles qui ont

sollicité de la Haute Cour Militaire des dommages et intérêts de

l’ordre de 100 millions dollars américains à charge de la ville de

Kinshasa et de l’Etat congolais, considérés comme civilement

responsables des prévenus.

La réplique de la défense

Pour la défense, le ministère public n’a pas réussi à mettre la main

sur le prévenu Gaétan Ekawa, alias Ekanga Nyama, le tueur et garde du

corps de Dolly Makambo. Or, il est le seul capable d’éclairer la

lanterne de cette juridiction sur ce qui s’est réellement passé en

date du 30 octobre 2019 dans la concession du Centre de Santé Vijana.

Bref, il y a un flou et rien ne prouve que le ministre provincial de

l’Intérieur serait à la base de l’incitation des militaires à

commettre des actes contraires à la loi ou à la discipline.

En ce qui concerne le prévenu Kamanda, l’affirmation de l’organe de

la loi selon laquelle il habite en diagonale de la résidence de Dolly

Makambo est fausse. Quant à la peine capitale requise contre le

précité, la défense estime que le ministère public ne peut pas se

baser sur le principe de la théorie des liens d’autant plus que le

prévenu Makambo avait déclaré qu’en date du 30 octobre 2019, en

voulant quitter sa maison, il avait constaté que sa jeep de suite n’y

était pas. Et, il avait fini par prendre un autre véhicule pour se

déplacer.

La suite de la plaidoirie de la défense est prévue ce mardi 19

novembre à 9 heures.

Dorcas NSOMUE