Message du président des États-Unis, Donald Trump, au président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de la RDC

Le peuple des États-Unis se joint à moi pour vous féliciter ainsi que tous les citoyens de la République Démocratique du Congo pour le 30 juin, date marquant le 60ème anniversaire de l’indépendance de votre pays.

Ce mémorable événement nous permet de réfléchir sur la force de notre relation bilatérale. La passation de pouvoir pacifique historique qui a suivi les élections de décembre 2018 a inauguré une nouvelle ère d’espoir. Je partage votre engagement profond envers le Partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, qui affirme que les États-Unis demeureront un partenaire de la République Démocratique du Congo alors qu’elle s’achemine vers un avenir meilleur sous votre conduite. La République Démocratique du Congo est un pays important et l’ensemble de l’Afrique centrale a tout à gagner des efforts consentis par votre pays pour promouvoir la paix et les opportunités économiques.

Au moment où 2020, votre année de l’action, se poursuit malgré les défis d’une pandémie mondiale et la ré-émergence d’Ebola, les États-Unis se réjouissent d’appuyer vos efforts visant à protéger les droits de l’homme, à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance, le libre marché, la sécurité, la santé; le développement et l’éducation. Je reste confiant que ces efforts aboutiront au changement auquel le peuple congolais aspire et ouvriront la vie aux opportunités et à l’avenir meilleur que la République Démocratique du Congo mérite.

Cordialement, Donald J. Trump