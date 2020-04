Message de Kamerhe au Chef de l’Etat

Excellence Monsieur le Président de la République (Avec l’expression de mes hommages les plus déférents), c’est avec une grande tristesse que je viens d’apprendre, ce jour, le décès de votre oncle, votre papa, l’Excellence Monseigneur Gérard Mulumba.

Je mesure en ce moment la peine que vous-même et toute votre famille ressentez. C’est pourquoi, je m’empresse, au nom de ma famille biologique, de la grande famille de l’UNC, de tous les membres du cabinet, personnel politique et administratif et aux miens propres, de vous présenter mes condoléances les plus attristées.

J’invite toute la famille de l’Union pour la Nation Congolaise à se joindre à la vôtre ainsi qu’aux partis frères de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social ((UDPS), en ce moment de recueillement, pour que l’âme de l’illustre disparu repose en paix.

Puisse le Très Haut vous donner la force de traverser cette dure épreuve. Dans l’union des prières, rendons grâce à Dieu car c’est lui qui donne et c’est lui qui reprend.

Fait à Kinshasa, le 15 avril 2020

Honorable Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi