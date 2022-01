Message de félicitations adressé par Monsieur Georges MUKUNA LUABING, Autorité Morale de l’Union pour le Renouveau Républicain -URR

A son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, à l’occasion de sa tournée officielle dans le Grand Kasaï.

L’Autorité Morale de l’Union pour le Renouveau Républicain – U.R.R., Monsieur Georges MUKUNA LUABING, exprime sa grande admiration et adresse ses chaleureuses et sincères félicitations à son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l’Etat, pour avoir bravé des rudes conditions climatiques et le mauvais état des routes aux fins de palper du doigt les réalités du Grand Kasaï et de communier avec les administrés de cette partie de la République.

L’Autorité Morale de l’URR note avec une énorme satisfaction et salue l’engagement du Président de la République, Chef de l’Etat, à privilégier l’intérêt du peuple congolais à travers son programme de développement de 145 territoires du pays, impulsant, par-là, le développement par le bas.

L’Autorité Morale et l’ensemble des militantes et militants de l’URR Kasaï-Oriental, Kasaï-Central, Lomami, Kasaï et Sankuru réitèrent leur indéfectible attachement au Président de la République, Chef de l’Etat, et Lui assurent leur soutien inconditionnel à sa quête du bien-être des filles et fils de la République Démocratique du Congo.



Fait à Kinshasa, le 6 janvier 2021.



Georges MUKUNA LUABING

Autorité Morale