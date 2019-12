Message de félicitations à Son Excellence

Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, pour son discours sur l’état de la Nation

Le Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus Electorale, CNSA en sigle, a suivi avec un intérêt particulier, le discours sur l’état de la Nation, prononcé ce vendredi 13 décembre 2019 au Palais du Peuple par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Toutefois, le CNSA félicite le Président de la République pour cette allocution qualifiée d’historique, équilibrée et hautement structurée, car ayant abordé à fond toute la problématique du développement de notre chère Patrie, et ayant répondu aux attentes de notre population dans son ensemble.

Il sied de noter que, dans son discours, rien n’a été laissé au hasard. Toutes les questions vitales qui touchent la vie de la Nation ont été abordée avec minutie. Il s’est apparu d’un bout à l’autre une trajectoire du processus de l’émergence et d’un développement soutenu de notre pays.

Par cette occasion, nous sollicitons l’implication de toutes les forces vives de la Nation, aux niveaux central et décentralisé, de ne ménager aucun effort, et de mobilier toutes les énergies et les potentiels nécessaires afin de matérialiser cette nouvelle vision imprimée par le Chef de l’Etat.

Aussi, le CNSA demande au Très-Haut de lui accorder la lumière partout où c’est obscur, pour voir de mieux en mieux le chemin et les zones d’ombre dans le ciel, et qu’une étoile fortement brillante donne absolument lumière pour permettre que l’année 2020 soit réellement une année d’action, tel qu’annoncé par le Chef de l’Etat, et attendu par l’ensemble de la population congolaise.

Nous saluons son courage, et prions le Très-Haut, de lui accorder de la sagesse et de l’intelligence pour traduire en acte, cette vision afin de marquer définitivement le cœur des Congolais. Que le Tout-Puissant l’aide aussi à tout identifier afin de conduire les Congolais dans une route sans épines dans la vérité, la justice, la paix et le travail. Qu’il lui donne des oreilles pour écouter, des yeux pour voir, de l’intelligence pour agir et du courage pour punir.

Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2019

Joseph Olenghankoy Mukunji