Message de condoléances de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa à la suite de la tragédie causée par la pluie diluvienne du 26 novembre 2019

Kinoises et Kinois,

Depuis l’extérieur du pays où il se trouve présentement en mission officielle, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa a appris avec tristesse et émotion le désastre et la calamité occasionnés par la pluie diluvienne qui s’est fortement abattue sur la Ville de Kinshasa dans la matinée du 26 novembre 2019.

Selon les informations à lui transmises par nos services, le bilan funeste fait état d’une quarantaine de morts, d’innombrables blessés et dégâts matériels.

Une fois de plus, la Ville de Kinshasa vient d’être endeuillée par la disparition tragique et inopinée de ses filles et fils pendant que le Gouvernement provincial de Kinshasa s’est inscrit sur la voie des réformes substantielle et efficaces pour le bien-être de tous.

De ce fait, le Gouvernement provincial de Kinshasa est à pied d’œuvre pour évaluer correctement les pertes en vies humaines, les cas des blessés afin de prendre en charge adéquatement les frais liés à la conservation des corps en vue de procéder à l’enterrement digne de nos parents, nos frères et nos sœurs qui ont péri à la suite de cette catastrophe naturelle inattendue et imprévisible. Pour les cas des blessés, l’hospitalisation en soins médicaux doit également être assurée.

La nouvelle bouleversante l’a obligé d’interrompre d’urgence son séjour à l’extérieur du pays pour rejoindre aussi rapidement Kinshasa et prendre personnellement part active aux solutions à envisager et compatir avec les familles éprouvées.

A cet effet, en son nom propre et en celui du Gouvernement provincial de Kinshasa, il présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et implore Dieu d’en être le seul consolateur.

Quant aux mesures efficientes préventives que doit prendre absolument le Gouvernement provincial de Kinshasa face à cette tragédie, soyez donc rassurés qu’il ne ménagera aucun effort pour mettre nos concitoyens à l’abri des dangers prévisibles pour ne plus connaître la survenue de pareils événements malheureux.

Que Dieu bénisse la Ville de Kinshasa ;

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2019

Pour le Gouverneur en mission,

Néron Mbungu Mbungu

Le Gouverneur