me en RDC : le Parlement en cause Tribalis

Le tribalisme est en train de revenir en force en République

Démocratique du Congo, avec en première ligne des acteurs politiques.

Lors du dernier Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat,

des poursuites judiciaires ont été brandies à l’endroit de tous et

toutes celles qui, à l’avenir, vont verser dans cette antivaleur.

C’est, pense-t-on, dans la foulée de cette mesure que le député FCC

Garry Sakata, récemment au centre de la controverse comme co-auteur, avec Aubin Minaku, de la proposition de loi relative à la réforme de l’appareil judiciaire, qui s’est cru en droit de déposer, au bureau de

l’Assemblée nationale, un texte appelé à réglementer la matière.

D’aucuns pensent, au regard de l’existence, depuis 1966, d’une

ordonnance-loi interdisant le racisme, le tribalisme et le

régionalisme sur le territoire national ainsi que des dispositions

pénales applicables aux coupables, que la loi Sakata est sans objet,

car elle vient intervenir dans un domaine déjà réglementé.

Nombre d’observateurs estiment que le tribalisme, qui commençait à se

tasser progressivement après les turbulences de la CNS (Conférence

Nationale Souveraine), avec comme pic l’épuration kasaïenne en 1992 et

1993 dans l’ex-province du Shaba (actuellement éclatée en provinces du

Tanganyika, du Lualaba, du Haut-Katanga et du Haut-Lomami), est revenu

en force au lendemain du découpage territorial de 2015, avec le

passage du pays de 11 à 26 provinces. Les parlementaires de la

dernière législature, pressés d’appliquer le découpage territorial

alors que le pays n’avait pas les moyens financiers et logistiques de

l’assumer, portent une lourde responsabilité dans le démantèlement de

l’esprit nationaliste que feu Maréchal Mobutu avait réussi à installer

chez plus d’un compatriote, avec la réduction des provincettes de 26 à

9, puis à 11, avec l’éclatement de l’ancien Kivu en trois (Nord-Kivu,

Sud-Kivu et Maniema). Au lieu d’évoluer vers de grandes entités

territoriales viables dans le pays, sénateurs et députés de la

dernière législature ont avalisé la création de provincettes non

viables, où la plupart d’assemblées et gouvernements provinciaux

fonctionnent sous les arbres, avec d’interminables arriérés de

salaires pour les ministres et députés provinciaux, ainsi que les

personnels politiques.

La conséquence immédiate est, comme à l’époque des 26 provincettes des

années’60, que le Katanga ne se reconnait plus dans le Tanganyika, le

Lualaba, le Haut-Katanga ou le Haut-Lomami ; que le Kasaïen est

partagé entre le Sankuru, le Lomami, le Kasaï Oriental, le Kasaï

Central et le Kasaï ; que l’Equatorien est perturbé face à la Tshuapa,

à la Mongala, au nouvel Equateur, au Sud-Ubangi et au Nord-Ubangui ;

que le Bandundois a perdu ses repères devant le Kwango, le Kwilu et le

Maindombe, etc.

A défaut de s’identifier à leurs nouvelles provinces, les Congolais

d’aujourd’hui ont tendance à calquer leur identité sur leur ethnie ou,

carrément, leur tribu. Lors des dernières élections présidentielle,

législatives nationales et provinciales, en décembre 2018, nombre de

candidats ont recruté leur électorat parmi les hommes et les femmes de

leurs villages, de leurs secteurs et de leurs territoires.

Le sectarisme communautaire s’est développé à tel point que les mises

en place dans les cabinets politiques, les entreprises publiques,

l’administration publique, la territoriale, la diplomatie… ont

tendance à obéir à la vision familiale, clanique, villageoise, tribale

de la République.

Si la RDC tient à redevenir une Nation où ses filles et fils seraient

capables de se faire violence pour prendre leurs distances vis-à-vis

de la fibre tribale ou ethnique, il lui faut revenir aux grands

ensembles géopolitiques, administratifs et économiques, aux pools de

développement où les brassages humains et culturels seraient favorisés

par la forte circulation des personnes et des biens à travers de

grandes surfaces géographiques. Plus les citoyens vont se cloisonner

dans leurs clans, leurs villages, leurs secteurs, et davantage vont se

développer des sentiments et des comportements de haine tribale,

ethnique et des conflits de cohabitation. Kimp