Mauvaise nouvelle pour Aubin Minaku, Shadari et consorts : sanctions américaines maintenues contre les Kabilistes

Une très mauvaise nouvelle est venue de Washington, via Peter Pham,

l’envoyé spécial des Etats-Unis d’Amérique dans les Grands Lacs, à

l’attention des Kabilistes. Elle a trait au maintien des sanctions

américaines (privation de visa de voyage, gel des avoirs financiers,

interdiction de transactions commerciales avec des Américains), prises

contre eux depuis 2015, à la suite de leur implication tantôt dans le

blocage du processus électoral, tantôt dans des violations graves des

droits de l’homme.

L’échantillon des proscrits comprend, pêle-mêle, d’anciens membres

des institutions de la République, notamment Aubin Minaku (ancien

président de l’Assemblée Nationale), Corneille Nangaa ( président de

la Commission Electorale Nationale Indépendante), Norbert Basengezi

(vice-président de la CENI), Néhémie Mwilanya (ancien Directeur de

cabinet de l’ancien Chef de l’Etat), Emmanuel Shadari (ancien ministre

de l’Intérieur), Lambert Mende (ancien ministre de la Communication et des Médias), Alexis Thambwe Mwamba (ancien ministre de la Justice), Evariste Boshab (ancien ministre de l’Intérieur), mais aussi des membres de l’armée (le général Gabriel Amisi Tango), de la police

(Général Célestin Kanyama), des hommes d’affaires ( Albert Yuma,

président de la Fédération des Entreprises du Congo), etc.



Le constat à faire, à chaud, est que l’administration Trump, à

l’image de celle de son prédécesseur, Barack Obama, n’entend pas

relâcher la pression sur les planificateurs et exécuteurs du plan du «

glissement », de 2016 à 2019, du second et dernier mandat de Joseph

Kabila, sur fond d’interdictions systématiques des manifestations

politiques pacifiques et de leurs répressions violentes à répétitions,

d’arrestations arbitraires, de tortures, de détentions illégales et

d’éliminations physiques de leaders et militants de l’opposition sans

armes, etc.



La reconduction des sanctions américaines, huit mois après la

passation pacifique et civilisée de pouvoir entre le Président

sortant, Joseph Kabila, et le Président entrant, Félix Antoine

Tshisekedi, constitue une indication de taille sur l’opposition des

Etats-Unis au retour des Kabilistes au devant de la scène politique en

République Démocratique du Congo, même s’ils ont, pour le moment, le contrôle de la majorité numérique des membres du gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées provinciales et des

gouvernements provinciaux.



Les observateurs pensent que le message fort envoyé aux concernés est qu’ils se gardent de torpiller la marche actuelle du pays dans la voie

de sa renaissance en tant qu’Etat démocratique, stable aux plans

politique et sécuritaire, fort économiquement et industriellement. On

est tenté de croire que Washington s’est inscrit dans la logique de la

signature de la « mort politique » de ceux qui sont désormais fichés

comme des ennemis de la démocratie, par ailleurs violateurs des droits

de l’homme.

Poursuivis et rattrapés par leur passé, les Kabilistes déclarés

indésirables par l’administration américaine ne peuvent pas compter

sur une action de sauvetage de l’actuel Chef de l’Etat, qu’aucun

Congolais épris de paix et de justice ne veut voir bénéficier d’aucune

circonstance atténuante ou pardon, car déclarés dernièrement coupables

d’atteintes répétitives aux droits de la personne humaine et porteurs

du sang de nombreux innocents sur leurs consciences.

On rappelle que Minaku et consorts, à quelques exceptions près, se

trouvent également sous le coup des sanctions de l’Union Européenne,

pour les mêmes charges relatives au sabotage du processus électoral et

au non respect des droits de l’homme, entre 2015 et 2018.

Kimp