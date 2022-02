Massacres des civils : l’Ouganda condamné à verser 325 millions USD à la RDC

C’est un ouf de soulagement pour la République Démocratique du Congo suite à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice (C.I.J) au sujet des réparations que l’Ouganda devra verser pour des dégâts causés lors des affrontements entre militaires rwandais et ougandais sur le territoire congolais entre 1998 et 2003. Selon cet arrêt rendu hier mercredi 9 février 2022, Kampala doit verser à titre de dédommagement 325 millions USD à Kinshasa.

A en croire la décision de la juge présidente de la Cour, Joan Donoghue, 225 millions USD de ce montant concernent les dommages causés aux personnes, 40 millions pour les dommages causés aux biens et 60 millions pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Elle indique que la somme allouée devra être intégralement acquittée par versements annuels de 65 millions d’USD à honorer le 1er septembre de chaque année, entre 2022 et 2026. Par ailleurs, la Cour décide que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courront sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle-ci aurait dû être réglée. La Cour se dit convaincue que les indemnités accordées et les modalités de leur versement sont compatibles avec la capacité de paiement de l’Ouganda.

Par ailleurs, la C.I.J. fait observer que la réparation accordée à la RDC à raison des dommages aux personnes et aux biens, reflète le préjudice subi, individuellement et collectivement, du fait du manquement de l’Ouganda à ses obligations internationales.

A cet égard, elle tient pleinement compte et se félicite de l’engagement pris au cours de la procédure orale par l’agent de la RDC au sujet du fonds établi.

Concernant les pertes en vies humaines, la Cour a conclu, sur la base des éléments de preuve examinés, que ni les documents présentés par la RDC, ni les rapports soumis par les experts désignés par la Cour ou élaborés par des organismes de l’ONU n’apportent d’éléments suffisants pour déterminer de manière précise ou même approximative le nombre de morts de civils à raison desquelles l’Ouganda doit réparation. Elle ajoute que les éléments versés au dossier incitent à penser que le nombre de morts à raison desquelles l’Ouganda doit réparation se situe entre 10 000 et 15 000 environ.

Cette haute instance de la justice internationale fait noter aussi que les éléments versés au dossier et le rapport d’expertise montrent qu’un volume important de ressources naturelles a été pillé et exploité en RDC entre 1998 et 2003. L’Ouganda est tenu à réparer tous ces préjudices causés à la suite de ces actes. Selon les sources proches du dossier, l’arrêt de la Cour Internationale de Justice est sans appel car il s’agit de la dernière instance en ce qui concerne les questions de responsabilité internationale et de réparation.

La population congolaise garde encore frais aujourd’hui dans la mémoire les douloureux événements qui ont ensanglanté notre pays par les agressions des armées ougandaise et rwandaise dans la ville de Kisangani du 5 au 10 juin 2000 où plusieurs compatriotes avaient péri et n’ont jamais été indemnisés jusqu’à ce jour. Plus de 700 personnes avaient été tuées, dans ce qu’on appelle « la guerre de 6 jours », et d’importants dégâts matériels enregistrés dont 400 habitations détruites lors des affrontements, selon un rapport de l’ONU.

Certains membres de la société civile jugent cet arrêt insuffisant, car les revendications de la RDC ont été sous évaluées. « 325 millions USD à titre de dommages c’est sous-estimer le mal subit par la RDC », estime Richie Lontugulu, acteur de la société-civile. On rappelle que, Kinshasa réclamait plus de 11 milliards de dollars suite aux dégâts causés par l’UPDF sur le sol congolais lors de la guerre de 1998-2003. Perside Diawaku