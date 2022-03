Marchés pirates : les Kinois floués !

Ceux qui doutaient du sérieux de la décision de l’autorité urbaine, notamment son maintien dans la durée, celle de mettre définitivement fin au phénomène des «marchés pirates» – ont eu raison pour leur scepticisme.

Car, rien n’a changé. Ce n’était finalement qu’un feu de paille. Les choses sont rentrées à la case départ. Tous les vendeurs des marchés dits pirates, qui avaient été chassés, ont de nouveau regagné les places publiques qui leur ont toujours servi de cadre d’étale et exposition de leurs marchandises. Ce, sous l’œil complaisant des agents de l’ordre qui, hier, faisaient la chasse à ces femmes et hommes ayant choisi la rue pour exercer leur commerce, en lieu et place de l’intérieur des marchés officiels.

Cette énième marche-arrière signée l’autorité urbaine sur la même problématique d’élaguer les espaces publics d’envahisseurs, confirme la règle et par ricochet donne raison à tous ceux qui ne croyaient nullement en la volonté des dirigeants de la capitale d’en finir avec les marchés pirates qui, du reste constituent, aux yeux des analystes, de véritables «régies financières» pour eux. Tout ce qu’on fait n’est qu’un jeu de trompe- œil pour distraire l’opinion.

De l’arrêt Denhomme tout autour du viaduc communément appelé saut-de-mouton jusqu’à Kingasani ya Suka, en passant par Quartier 1, Bitabe, Pascal et Masina 3, tout le long du boulevard Lumumba, les espaces publics sont de nouveau envahis par des vendeurs pirates qu’on croyait avoir définitivement disparu. Ils sont revenus en force et les éléments de la police qui les traquaient hier, les regardent sans la moindre réaction.

Clairement, on lit la complaisance surtout que chacun trouve son compte. En fait, les éléments de la police ont de nouveau l’occasion de se faire graisser la patte. D’où, les «envahisseurs» œuvrent en toute tranquillité.

Il faut noter qu’actuellement, aucun quartier de la capitale, Kinshasa, n’est épargné par le phénomène des marchés pirates. On en trouve pratiquement dans tous les quartiers, y compris ceux qui étaient considérés hier comme des quartiers résidentiels par excellence. Même au-delà de l’aéroport de N’djili où la ville est en train de s’étendre, l’autoroute de N’Sele est envahie par des vendeurs à la sauvette.

Difficile de vaincre les embouteillages !

Si les détenteurs des pouvoirs publics ne parviennent pas à imposer l’autorité sur les Kinois, le combat contre les embouteillages est perdu d’avance. Car, l’envahissement des espaces publics qui aident d’un côté les conducteurs à effectuer des manœuvres, et de l’autre, ceux qui attendent le transport de se tenir en sécurité, a pour conséquence le rétrecissement des chaussées.

Comment alors combattre et vaincre les embouteillages tout en laissant les voies publiques à la merci des «corps étrangers» ? Sans se voiler la face, un tel combat est d’avance perdu. Il faut de la cohérence dans toute démarche amorcée si on veut réellement obtenir le résultat escompté.

