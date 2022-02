Maladie du sommeil : la RDC passe de 6.000 cas en 2012 à moins de 400 cas en 2021

La République Démocratique du Congo a réduit sensiblement le nombre des cas des personnes souffrant de la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA), également connue sous le nom de la maladie du sommeil. Selon le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, des efforts significatifs ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie dont les effets se sont révélés prometteurs par la réduction de 6.000 cas en 2012 à moins de 400 cas en 2021.

Cependant, les objectifs pour l’éradication totale de ce fléau ne sont pas encore atteints. Profitant de la célébration de la Journée nationale d’élimination de la maladie du sommeil, le ministre de la Santé a demandé aux parties prenantes de multiplier des stratégies idoines en vue d’infléchir les tendances et d’éradiquer la pandémie d’ici 2030.

A Kinshasa, cette journée a été célébrée au Fleuve Congo Hôtel, en présence des responsables du Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA) ainsi que des partenaires du ministère de la Santé. A titre de rappel, la maladie du sommeil se transmet essentiellement par la piqûre de la mouche « tsé-tsé » infectée. Mais il existe aussi d’autres façons de contracter la maladie du sommeil, telle qu’à travers l’infection de la mère à l’enfant. En effet, le trypanosome peut franchir la barrière placentaire et infecter le fœtus.

D’après le ministre Jean-Jacques Mbungani, la présence de la mouche tsé-tsé dans certaines zones de la RDC est due notamment au facteur environnemental et écologique. En clair, la nature a fait de la République Démocratique du Congo un milieu forestier, de savane, chaud et humide dans son ensemble. Cette situation naturelle fait de notre pays, un habitat favorable de la mouche tsétsé.

« …Comme je viens de l’épingler, cet écosystème rend nos populations paysannes, qui représentent 70% au vulnérable, à cette maladie et fait ipso facto de la RDC, le pays le plus prévalent en Afrique et dans le monde. Hélas, son ampleur n’est souvent pas reconnue par la reléguant au second plan dans la catégorie des maladies dites tropicales négligées. Pourtant, cette maladie constitue un problème majeur de Santé publique», a indiqué le numéro 1 du secteur de la santé en RDC. Pour matérialiser les efforts dans la lutte contre ce fléau, affirme le ministre de la Santé, le pays a entrepris depuis des années plusieurs actions, partant de la prise en charge des malades à la lutte anti vectorielle.

Par ailleurs, le Dr Jean-Jacques Mbungani estime que les résultats enregistrés dans la lutte contre cette maladie sont remarquables, mais la volonté pour l’éradiquer reste encore un objectif primordial. C’est ainsi qu’il a appelé les différents partenaires à redoubler leurs efforts pour qu’aucun centimètre de la RDC ne soit porteur de la mouche tsé-tsé et de la maladie du sommeil. Il a également encouragé toutes les victimes de ce fléau vivant dans les zones à risque d’aller se faire dépister et d’utiliser les services de prise en charge mis à leur disposition gratuitement.

Prévention

Selon les spécialistes, Il n’existe pour l’instant ni vaccins, ni médicaments préventifs contre la trypanosomiase. La principale mesure de prévention est l’utilisation des moustiquaires de berceau ou de poussette pour les enfants avant l’âge de la marche et des répulsifs cutanés. D’autres mesures sont également considérées comme importantes : le port de vêtements longs imprégnés, les diffuseurs électriques d’insecticides à l’intérieur des habitations, les moustiquaires de fenêtres et de portes.

Dans les régions où sévissent les trypanosomes, la destruction des mouches tsé-tsé et des triatomes est indispensable pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie.

Un nouveau traitement en cours

d’expérimentation

Pour la prise en charge de la maladie, un nouveau traitement oral à dose unique dénommée « Acoziborole » est en cours d’expérimentation. C’est le Directeur régional de la DNDI, une fondation de droit suisse contre les maladies les plus négligées, qui l’a annoncé à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la maladie du sommeil.

Selon Chirac Balonga Milemba, cette molécule pourrait être une panacée contre la transmission de cette maladie.

Perside Diawaku