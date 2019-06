Malabo : appel du président de la BAD à l’intégration africaine

C’est au cours d’un point de presse organisé en marge des assemblées

annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), mais aussi en prélude à l’ouverture des assises qui se tiennent à Malabo, en Guinée Equatoriale, le président de cette institution financière a saisi

l’occasion pour appeler de nouveau les africains à croire davantage à

l’intégration régionale. Cet appel a été lancé au cours d’une première

journée, dédiée aux journalistes venus de partout à travers le monde,

pour prendre part à cette grande messe économique.

Au cours de cette rencontre, le président Akinwumi Adesina a fait part

de son voeu de voir l’Afrique matérialiser son intégration régionale

et poser ainsi des jalons solides, pour son développement.

Rappellant l’importance de la thématique principale qui a été choisie

cette année, laquelle porte sur l’intégration régionale pour la

prospérité économique de l’Afrique, il a souligné que cela a pris

cours depuis la signature de l’accord de mars 2018 portant sur la zone

de libre échange continentale africaine (ZLEC), et dont l’entrée en

vigueur est prevue dès juillet prochain à Niamey, au Niger.

Le président de la Banque Africaine de Développement a aussi indiqué

que l’Afrique pourrait s’imposer comme la plus grande zone de libre

echange intégrée qui puisse exister à travers le monde, avec 1, 3

milliard de consommateurs et un produit intérieur brut (PIB), combiné

d’environ 3,400 milliards de dollars.

D’après la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique

(UNECA), la croissance du PIB au niveau du continent devrait avoisiner

6% par an sur un continent sans frontières.

L’orateur a soutenu que la BAD a déjà investi environ un milliard de

dollars pour soutenir bon nombre d’initiatives, notamment dans les

secteurs des infrastructures transfrontalières, afin de booster les

echanges commerciaux entre les Etats africains.

De son coté, le ministre équato-guinéen de l’Economie, Finances et de

la Planification, César Augusto Mba Abogo, a mis en exergue les

différents efforts enregistrés par son pays en matière de

développement économique et des infrastructures pour aider à intégrer

la région d’Afrique Centrale.

Exprimant sa satisfaction au nom du président de la République,

Théodore Obiang Guema. Il a signalé que la guinée a été choisie à

cause de son potentiel économique.

Melba Muzola depuis Malabo