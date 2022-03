Lutte contre le changement climatique : la G-B soutient la RDC pour la capitalisation de ses potentialités environnementales﻿

Ce sont sûrement les retombées de la COP26 tenues, au mois de novembre de l’année dernière, à Glasgow, en Grande Bretagne (GB). On rappelle en passant que les autorités congolaises, avec le Chef de l’Etat lui-même présent à l’ouverture des travaux de la COP26, avaient présenté la République Démocratique du Congo comme pays-solution à la problématique de réchauffement climatique. Regorgeant d’énormes potentialités pouvant aider à la régulation du climat, la RDC avait réclamé des compensations en rapport avec ses potentialités qu’on lui demande de mettre en exergue afin de renforcer la lutte contre le changement climatique.

Hier lundi, le Premier ministre a reçu en audience le ministre britannique de l’Environnement, Zac Gold Smith. Au sortir de l’entretien avec le chef du gouvernement, l’homme d’État britannique a ouvertement reconnu que la République Démocratique du Congo est réellement un pays-solution en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

«Le bassin du Congo est une réserve stratégique pour la planète. La COP26 tenue au mois de novembre de l’année dernière au Royaume-Uni avait évoqué ce sujet. Ma rencontre avec le Premier ministre ce jour va dans le même sens. La RDC est considérée comme le super power (super puissance) de nature en matière de forêt. Le sujet fait débat dans toutes les rencontres. Le monde entier a intérêt à protéger cette potentialité forestière qui est la RDC.

Cependant, la meilleure façon de reconnaître le rôle important que peut jouer la réserve forestière de la RDC c’est de contribuer à sa protection. Tous les pays du monde doivent le faire par l’appui financier et technique». C’est la déclaration du ministre britannique faite à la presse au sortir de son audience avec le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde.

On rappelle qu’à la COP26, en dehors de 20 milliards USD à disponibiliser pour la protection des forêts à travers le monde, un engagement particulier avait été pris en faveur de la RDC. Une somme de 1,5 milliard de dollars devrait être disponibilisée uniquement pour le bassin du Congo.

On signale, par ailleurs, pour la même journée d’hier, que le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, a ouvert les travaux de l’atelier d’adoption et de validation de la stratégie nationale du programme DDRCS (Désarmement, Démobilisation, Relèvement communautaire et Stabilisation), au Musée national, en sa qualité de vice-président du comité de pilotage dudit programme.

