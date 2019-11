LUTTE CONTRE LA PAUVRETE :Des producteurs agricoles autour d’une table pour booster l’agriculture familiale

Plus d’une trentaine des délégués des fédérations provinciales des

producteurs agricoles familiaux, membres de la CONAPAC (Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo), se retrouver en atelier de quatre jours, soit du 12 au 15 novembre 2019, dans la Maison d’accueil de la paroisse saint Eloi, située dans la commune de Barumbu. C’est pour faire l’évaluation à mi-chemin du programme d’appui à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux (PASPOR), lancé depuis 2017.



En effet, le PASPOR est un programme quinquennal qui a comme

objectif de permettre aux leaders des organisations paysannes

agricoles des provinces, d’améliorer leur gouvernance interne afin

qu’ils soient structurés géographiquement et thématiquement à travers le développement des chaines de valeurs durables. C’est à ce titre qu’une évaluation a été diligentée afin de dégager des recommandations qui vont permettre au comité de pilotage de rectifier les tirs afin que ce programme atteigne ses objectifs.



Selon Paluku Mavimba, Président de la CONAPAC, plusieurs avancées ont été réalisées aussi bien par sa structure que les fédérations

provinciales du PASPOR, après différents mémorandums adressés aux

autorités du pays, notamment le ministère de l’Agriculture, sur la

manière dont le gouvernement peut appuyer l’agriculture familiale. Il

s’est dit, par ailleurs, confiant quant à la vision du Président de la

République, de faire de l’agriculture un pilier important pour booster

le développement du pays et à lutter contre la pauvreté.

Pour cette troisième réunion, le président de la CONAPAC a exhorté

les participants à plus d’assiduités, car ils devront à l’issue de ces

assises, partager les expériences et capitaliser les meilleures

pratiques en vue de mener des plaidoyers efficaces en direction du

gouvernement pour des résultats escomptés aux niveaux local,

provincial et national afin de booster le secteur agricole de la RDC.

71 % de la population touchés par la pauvreté en RDC

Malgré l’énorme potentiel agricole dont dispose la RDC, elle reste

l’un des pays les plus pauvres du monde. C’est ce qu’a révélé le

représentant du ministre de l’Agriculture empêché, MUKENA BANTU

LUKUNZA, dans son mot de circonstance.

Il s’est dit inquiet de constater que la pauvreté touche près de

71,3% de la population, selon le rapport du PAM. Pourtant, le

potentiel agricole dont regorge le pays est à même de nourrir un tiers

de la population mondiale et pourrait même développer plusieurs

cultures d’exportation. Malheureusement, l’Etat congolais, pour la

survie de sa population, est obligé d’importer des milliers de tonnes

des produits alimentaires, dépensant ainsi plus ou moins 2 milliards

de dollars chaque année.

Pour sortir de cette impasse, le ministère de l’Agriculture se

propose de mettre en place un plan national de relance du secteur

agricole qui consiste à subventionner les intrants agricoles auprès de

petits exploitants et à les encadrer où qu’ils soient.

D’après les explications du conseiller du ministre de l’Agriculture

empêché, ce plan va prendre en compte 16 millions de ménages

agricoles à travers tout le pays.

Ayant pris connaissance du travail accompli par PASPOR, lequel est

défini à travers les 6 objectifs déclinés en 6 piliers, le ministère

de l’Agriculture félicite les dirigeants de ce programme dont la

CONAPAC, qui est en train d’encadrer les petits exploitants. Il estime

que ce travail, fait en amont, prépare déjà la réussite du plan

national de Relance du secteur Agricole que le ministre compte mettre

en oeuvre l’année prochaine.

Il sied de noter que PASPOR est appuyé par le Gouvernement du Royaume

de Belgique à travers la Direction Générale de Développement. Ce

projet s’articule autour de 6 objectifs spécifiques tels que le

renforcement des organisations des producteurs agricoles à travers

leurs fédérations provinciales ; le développement des synergies à tout

le niveau pour une meilleure défense des intérêts des producteurs

agricoles familiaux ; l’intégration des filières agricoles comme force

économique ; etc.

Perside DIAWAKU