Lutte contre la maladie du sommeil en RDC : des experts de la trypanosomiase humaine africaine saluent les avancées scientifiques

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo, à travers le Programme national de lutte contre la Trypanosomiase humaine

africaine(PNLTHA), en collaboration avec les différents experts

engagés dans la lutte contre la maladie du sommeil en RDC, a organisé

le jeudi 30 janvier 2020 dernier, une matinée scientifique en vue

d’informer, de débattre et aussi d’échanger des vues autour des

avancées significatives enregistrées par rapport à cette maladie.

Organisée en marge de la Journée nationale de la trypanosomiase

humaine africaine, ainsi que du 2 ème anniversaire de la THA en RDC,

cette matinée scientifique a réuni les parties prenantes telles que le

gouvernement, le PNLTHA, des députés nationaux, les ambassadeurs de la Suisse, de la Belgique et de l’Allemagne en RDC, des partenaires

techniques.



Parmi les différents intervenants, citons le directeur national du

PNLTHA, Dr Erick Miaka, le représentant du SG à la Santé publique, Dr

Ebeya de l’OMS, Prof Christian Burri, chef adjoint du département de

médecine à l’Institut Tropical de Santé Publique Suisse (Swiss TPH),

l’Université de Warwick en Grande Bretagne, Mme Amy Niambo Ndao Fall

MD, Global Health Medical Lead for Africa à SANOFI, le directeur pays

de PATH RDC, Trad Hatton, la directrice pays des maladies tropicales

négligées, Nathalie Strub-Wourgaft de DNDi, INRB, etc.

Dr Erick Miaka a dans son exposé, dressé un état de lieu, se

réjouissant de constater que la RDC et les pays africains sont passés

de 5.000cas de 2013 à 605 cas pour l’année 2019. Il en a profité pour

saluer l’aboutissement au Flexinidazole qui est un fruit d’un

partenariat concerté entre les différentes parties prenantes. Enfin,

Dr Erick Miaka a signalé que l’ex province du Bandundu reste la plus

touchée dans notre pays.

Trad Hatton, directeur pays de PATH RDC a indiqué que son institution

vient en appui logistique et en plaidoyer dans le cadre de ce

partenariat de la Task force THA RDC qui a été mise en place. Il a

précisé à ce sujet que leur partenariat s’investit dans le paiement de

staffs déployés sur le terrain.

Il a fait savoir que son organisme se focalise également sur le

contrôle des vecteurs à travers un appui logistique.

En ce qui concerne le plaidoyer, Dr Erick Miaka a fait noter que

PATH RDC appuie la vision d’élimination de la THA en RDC au niveau

provincial à long terme auprès des communautés pour mieux les

impliquer dans l’élimination des parasites. Pour lui, l’élaboration

et le renforcement des systèmes des gestions de stocks pour appuyer le

processus d’appropriation de la vision de la THA sont les autres

préoccupations de leur organisme.

La directrice pays des maladies tropicales négligés (DNDi), a signalé

que l’appui à la THA, jadis lourd et complexe, revêt une importance

capitale à ce jour et est marqué par plusieurs avancées

significatives enregistrées jusqu’à parvenir au Flexinidazole. A l’en

croire, l’apport de son institution se situe au niveau de 11 hôpitaux

généraux de référence et la formation de 44 techniciens de

laboratoire,…grâce à la collaboration avec l’Institut de médecine

tropicale d’Anvers.

Dr Ebeya de l’OMS et point focal THA a indiqué que l’appui de son

institution est essentiellement technique au niveau des interventions

avec un but à long terme, afin de parvenir à l’élimination totale de

la maladie d’ici 2020 et interrompre la transmission d’ici 2020. A son

avis, l’orientation de l’OMS est purement stratégique pour fournir un

appui aux pays endémiques, la surveillance, la coordination des

parties prenantes, l’harmonisation de l’agenda de la recherche, le

rassemblement des acteurs de la recherche relative à la THA à travers

le plaidoyer, le rapprochement, la facilitation des échantillons pour

des études scientifiques, la formation technique, etc.

Le délégué de l’INRB a expliqué que c’est au sein de cet

établissement que se trouve le laboratoire national de THA qui a pour

mission de produire des outils de diagnostic, faire des recherches,

etc.

Melba Muzola