L’UNC condamne les tueries à l’Est et les messages de haine

Vital Kamerhe, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, a vissé momentanément sur sa tête sa casquette de président de l’UNC (Union pour la Nation Congolaise) pour réfléchir avec ses troupes, autour des questions de l’heure au pays. Dans la déclaration politique ayant sanctionné ces échanges, on note une sévère condamnation des tueries des civils à l’Est du pays et de leurs auteurs ainsi que des messages de haine, des actes de sabotage des structures de riposte, contre la maladie à virus Ebola, les bases de la Monusco, etc.

L’UNC salue la décision du Chef de l’Etat d’installer l’Etat-major avancé de la RDC à Beni, sa visite aux sinistrés de Kinshasa et Zongo.

Une sévère mise en garde est adressée à tout cadre de l’UNC de s’abstenir de tout message de nature à jeter de l’huile sur le feu brasier de l’Est du pays. Enfin, Kampala et les siens ont émis le vœu de voir la coalition CACH se muer en plateforme politique.

Déclaration de l’UNC à l’issue de la réunion de la Direction politique nationale du parti tenue à Kinshasa, le 04 décembre 2019

Sous la présidence de l’Honorable Vital KAMERHE, Président National de l’Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, il s’est tenu, ce mercredi, le 04 décembre 2019, au siège national du parti, sis avenue Croix Rouge n°3, Commune de Barumbu, la réunion de la Direction politique nationale afin d’évaluer ta situation sécuritaire et humanitaire sur l’ensemble de notre pays ainsi que le fonctionnement de la Coalition CACH.

A l’issue de cette réunion, la Direction politique nationale rend publique la déclaration suivante :

1. L’UNC condamne pour la énième fois et avec toute son énergie les massacres, tueries et toutes formes d’exactions • perpétrés par les groupes armés et au les forces négatives sur les paisibles populations de Beni, de l’lturi, du Tanganyika, du Kasaï et ‘du Kasaï Central, des Hauts et Moyens plateaux du Sud-Kivu et dans la Plaine de la Ruzizi;

2. L’UNC s’insurge contre tout message de haine et de stigmatisation par certains leaders en mal de positionnement â l’endroit de certaines ethnies de la RDC et invite toutes les communautés à vivre en parfaite communion ;

3. L’UNC condamne avec force les attaques contre les centres de riposte de la maladie à virus Ébola et leur personnel, tel les cas récents de Bikato en Ituri dans la nuit du 3 au 4 décembre 201 9 et celui de Lwemba en territoire de Mambasa dans la nuit du 17 au 18 Octobre 201 9 ou un médecin a été tué et le matériel médical détruit ;

4. L ‘UNC invite toutes les forces vives, les notables et autres personnalités du Grand Nord, du Sud-Kivu, du Kasaï, du Kasaï Central, du Tanganyika et de l’Ituri à condamner énergiquement toutes les tueries et exactions contre les paisibles populations civiles car garder silence quand les gens meurent est une forme de complicité ;

5. L’UNC invite tous les éléments des groupes armés nationaux à répondre immédiatement à l’appel du Gouvernement pour leur insertion dans la société pour le rétablissement de la paix totale sur l’ensemble du territoire national:

6. L’UNC a appris avec grande satisfaction la décision prise par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo de déployer l’État-Major Général Avancé des FARDC à Beni dans l’optique d’éradiquer définitivement les terroristes ADF Nalu et autres forces négatives qui commettent, avec récurrence, des tueries, massacres et atrocités de toutes sortes sur les paisibles compatriotes de la partie orientale de notre pays;

7. L ‘UNC apprécie les récentes visites du Secrétaire Général et du Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies au Nord Kivu et demande à tous ses membres d’appuyer, sans réserves, notre armée et les opérations conjointes FARDC-MONUSCO jusqu’à l’anéantissement total de l’ennemi tout en veillant sur la protection des populations civiles;

8. L’UNC invite dorénavant chacun de ses membres, quel que soit son statut au sein ou en dehors des institutions de l’État et du Parti, de s’abstenir de tout propos, faits et actes concernant la situation à l’Est et susceptibles d’envenimer ou de choquer la conscience nationale et internationale ;

9. Sans préjudice des sanctions au titre de notre régime disciplinaire aux éventuels récalcitrants, l’UNC porte à la connaissance de l’opinion que tout membre qui se sera mis en marge de la ligne de conduite indiquée au point 8 de la présente déclaration, répondra seul de sa responsabilité devant les instances judiciaires ;

10. Une enquête Interne est diligentée pour sanctionner tous les présumés auteurs des propos d’incitation à la haine pour des sanctions exemplaires. Il en est de même de tous ceux qui incitent la population à s’en prendre à la MONUSCO et aux différents Centres de riposte d’Ebola ;

11 L’UNC encourage la descente sur le terrain des élus du Sud-Kivu dans les Hauts et Moyens plateaux d’Uvira. Fizi et Mwenga pour consoler nos compatriotes en détresse et la sensibilisation de toutes les communautés à privilégier le dialogue pour la paix pour tous. Les élus des provinces de Ituri, de Tanganyika, du Nord Kivu et du Kasaï et du Kasaï Central sont encouragés à agir dans le même sens ;

12. L’UNC demande au Gouvernement d’adopter dans un bref délai, des mesures d’accompagnement pour porter assistance aux populations déplacée dans les Hauts et Moyens plateaux de Fizi, Baraka. Mwenga, Shabunda au Sud Kivu, dans les Provinces de l’ituri, de Tanganyika, du Kasaï et du Kasaï Central ;

13. L’UNC se réjouit de la visite de S.E.M. le Président de la République à Zongo pour compatir avec les populations de cette ville, victime des inondations qui ont causé des dégâts humains et matériels très importants et des mesures prises par le Gouvernement de la République à apporter assistance aux familles sinistrées et éprouvées : 14. L’UNC salue la dernière descente de S.E. le Président de la République dans les différentes agglomérations de Kinshasa qui ont connu des dégâts humains et matériels inestimables à la suite des pluies diluviennes de la nuit du 25 au 26 novembre 2019 et les mesures d’assistance aux familles ainsi que les travaux de réparation et relocalisation des familles sans abris :

15. La Direction Politique nationale se réjouit qu’à la suite du Docteur Mukwege, du prix décerné au Dr Muyembe par le Gouvernement du Japon pour ses efforts dans la lutte contre Ebola, distinguée première dame Mme DENISE NYAKERU TSHISEKEDI, qui vient d’être désignée par l’Organisation des Nations Unie Championne globale pour ses efforts pour combattre es violences sexuelles ;

16. L’UNC invite les autorités de la coalition CACH à se structurer en une Plateforme politique pour consolider l’alliance entre l’UNC & Alliés et l’UDPS & Alliés en vue de renforcer la cohésion et l’unité d’action derrière S E.M. le Président de la République :

17. A cet effet, un projet de Charte a été adopté et sera soumis à t’appréciation de nos alliés de l’UDPS & Alliés pour une éventuelle adoption par notre coalition ;

18. Enfin, l’UNC réitère ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et reste déterminée à entreprendre et à soutenir toute initiative tendant à rétablir la paix et la cohésion sociale sur toute l’étendue de la République

Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2019

Pour la Direction Politique Nationale,

Vital Kamerhe