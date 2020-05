L’UE, la Cenco et l’ECC unies contre le covid-19

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et l’Eglise du Christ au Congo (ECC), avec l’appui financier de l’Union Européenne, ont lancé le vendredi 22 mai 2020, au Centre Interdiocésain, à la Gombe, le projet intitulé « Appui à la prévention contre la covid-19 en RDC par la communication pour le changement de comportement pendant et après l’épidémie ».

A cette occasion, l’Abbé André Masinganda, 1er Secrétaire adjoint de la CENCO, a fait savoir que ledit projet sera exécuté par les deux structures techniques de ces deux confessions religieuses, à savoir « Justice et paix Congo ASBL de la CENCO » et « Justice, paix et sauvegarde de la création de l’ECC ». Ces deux confessions religieuses vont mener des actions à travers toutes les communes rurales et urbaines de la République Démocratique du Congo, grâce à un financement de 2 millions d’Euros de l’Union Européenne.

L’abbé Masinganda a indiqué que les activités à mener vont s’articuler autour de trois volets. Le premier concerne la sensibilisation au respect des gestes barrières édictés par les autorités congolaises ainsi que par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le deuxième volet va porter sur la construction d’une responsabilité individuelle et collective dans les efforts consistant à empêcher la propagation de covid-19. Enfin, le dernier volet se rapporte à la nécessité de garder de bonnes habitudes acquises après cette crise pour se préserver contre les futures épidémies.

Il convient de préciser que lors de la mise en œuvre des activités de ce projet sur le terrain, la CENCO et l’ECC vont associer d’autres confessions religieuses. Des synergies seront aussi planifiées avec les organisations de la société civile qui ont des initiatives similaires sur le terrain.

L’ambassadeur de l’Union Européenne en RDC, Jean-Marc Châtaigner, a déclaré en marge de cette activité : « Avec les nouvelles préoccupations sur le développement de la présence du covid-19 en RDC avec plus de 100 cas par jour, il y a un risque réel de faire face à une courbe exponentielle. Plus que jamais, nous devons donc respecter les gestes barrières, se laver les mains, observer la distanciation physique, porter des masques, lutter contre les rumeurs et les fausses informations… L’équipe Europe est résolument engagée aux côtés de la RDC dans le combat contre le covid-19. Nos priorités communes avec nos partenaires congolais sont de soigner les malades et sauver des vies, protéger les plus vulnérables, prendre en compte la situation des femmes et des filles, renforcer la recherche notamment nationale et africaine, soutenir l’économie et le système de santé ».

Cette subvention de l’UE à la CENCO et l’ECC découle de son engagement à faire face à l’expansion de l’épidémie de covid-19 en RDC en apportant une aide jusque-là estimée à 15 millions d’euros à la riposte congolaise.

Murka