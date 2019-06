L’UDPS dénonce la politique de la terre brûlée du FCC

Le staff de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) a rendu publique, après l’analyse des péripéties ayant marqué la plénière du vendredi 07 juin 2019 à l’Assemblée Nationale, une déclaration politique dont la substance principale s’articule autour des dérives parlementaires enregistrées à cette occasion. Il s’agit là, selon la famille politique de l’actuel Chef de l’Etat, de l’expression de la politique de la terre brûlée en chantier du côté du FCC (Front Commun pour le Congo).

L’UDPS est surprise de constater que son partenaire politique, à la peine depuis sa déroute électorale à la présidentielle, s’évertue à mettre en œuvre des stratégies de suicide collectif, dans l’espoir de voir Félix Tshisekedi Tshilombo échouer dans sa volonté de restaurer l’Etat de droit et de bâtir un Congo fort au cœur du continent.

D’où un appel pressant à la « base » qu’elle se tienne prête à barrer la route aux ennemis du changement de gouvernance au sommet de l’Etat.

Déclaration politique de l’UDPS

L’Union Pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS/TSHISEKEDI en sigle, agissant par son organe de représentation, à savoir, la Présidence du Parti, a tenu ce dimanche 09 juin 2019, à Kinshasa/Limete, une réunion extraordinaire de l’Exécutif national du Parti élargie aux présidents des Ligues des Femmes et des Jeunes, aux présidents des Fédérations de Kinshasa et d’ailleurs présents dans la Capitale, afin de se pencher sur la situation créée par les députés nationaux membres du Front Commun Pour le Congo, FCC en sigle, lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale du vendredi 07 juin 2019, à travers une motion dite incidentielle de l’Honorable MONDOLE, relative aux deux dernières ordonnances prises par le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Après analyse minutieuse de la question, l’UDPS/TSHISEKEDI constate et déclare ce qui suit :

1. La motion soulevée par l’Honorable MONDOLE est une véritable oeuvre diabolique conçue par la machine politique de l’ancien régime qui rêve et multiplie des stratégies dans le vain espoir d’anéantir l’élan du changement intervenu au Pays et porté par l’UDPS/TSHISEKEDI et son autorité morale, son Excellence Félix Antoine TSHISEKEOI TSHILOMBO, pour le bien-être du

peuple congolais.

2. Cette motion, vraisemblablement initiée la nuit du jeudi 06 juin 2019 par tes ténors du FCC, viole, à plusieurs égards et à dessein, les dispositions de la Constitution Congolaise et celles du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. En effet, il ressort de la lecture combinée des articles 77 et 91 de la Constitution que seul le Gouvernement est politiquement responsable devant l’Assemblée Nationale. En conséquence, les actes administratifs du Président de la République. en l’espèce les ordonnances signées par lui, échappent au contrôle du Parlement et ne peuvent donner lieu à des débats au sein de l’Assemblée Nationale, comme il en a été le cas le 07 Juin dernier, au mépris total des dispositions de l’article 23 du Règlement intérieur de l’Assemb1ée Nationale.

3. A travers des propos désobligeants tenus à l’endroit du Chef de l’Etat, la motion de ce Député National FCC sous-traité, semble n’avoir eu pour but que de manipuler f opinion publique contre la personne du Président de la République. Ce qui justifie l’attitude de l’Honorable Jeannine MABUNDA, Présidente du Sureau de l’Assemblée Nationale, membre du FCC, qui a laissé des députés tenir des propos outrageants à l’endroit du Président de la République sans pouvoir les rappeler à l’ordre ni interrompre le débat.

4. Par ses attitudes et ses propos, la Présidente du Bureau de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Jeannine MABUNDA, juriste de formation, élue députée nationale en 2011 et ministre honoraire, sensée avoir une expérience avertie en politique, a fait preuve de complicité en permettant, pour des raisons d’intérêts partisans d’ouvrir le débat sur une matière qui n’est nullement de la compétence de l’Assemblée Nationale, jusqu’à aller demander que le Ministre en charge du Portefeuille puisse surseoir à l’exécution des actes qu’elle a déjà qualifiés d’irréguliers.

L’UDPS/TSHISEKEDI rappelle à l’opinion tant nationale qu’internationale, que dans une récente interview accordée à la radio France internationale « RFI », et répondant à la question du journaliste, l’Honorable Jeannine MABUNDA, élue Présidente du Bureau de l’Assemblée Nationale, a tenu des propos annonçant la gestion conflictuelle par elle du quinquennat du Président, Félix Antoine Tshisekedi, en affirmant que par un exercice de contrôle démocratique, celui-ci pouvait être mis en accusation devant les instances judiciaires compétentes.

Au regard de ce qui précède,

Vu l’évolution de la situation politique caractérisée par des blocages érigés par te FCC,

L’UDPS/TSHISEKEDI dénonce et proteste contre les cabales et la politique de la terre brûlée montées par cette plate-forme politique, contre la personne du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine TSHlSEKEDI TSHlLOMBO, Magistrat Suprême et Chef de l’Etat, par ce genre de motion à objet immoral et anticonstitutionnel.

L’UDPS/TSHISEKEDI fait observer au FCC que la situation créée et laissée par eux est catastrophique pour l’ensemble du pays. A cet égard, ils doivent, en toute humilité et honnêteté, tenir compte et s’estimer heureux de bénéficier de louables efforts fournis en faveur de la réconciliation nationale par le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO qui ne cesse de demander au peuple congolais de faire preuve de pardon à leur égard, en dépit des meurtrissures et autres plaies encore saignantes dont il est victime.

L’UDPS/TSHlSEKEDI demande à ses combattantes et combattants, ainsi qu’à l’ensemble du peuple congolais de rester debout et vigilants, en vue d’accompagner Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, dans sa noble et lourde mission de bâtir un Congo nouveau débarrassé de toutes les antivaleurs

Fait à Kinshasa, le 05 juin 2019

Secrétaire National, Chef de Département

Simon Adrien Kalenga T. Kambelembele