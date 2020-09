L’IGF cible la DGDA, la DGI et la DGRAD

Conformément à la mission reçue du Chef de l’Etat, l’Inspection

Générale des Finances (IGF) vient de lancer une mission de suivi de la

traçabilité des recettes publiques dans les provinces du Haut-Katanga,

du Lualaba et du Kongo Central. C’est son Directeur général en

personne, Jules Alingeti, qui a pris la tête des experts chargés de ce

monitoring financier. Les régies financières cibles pour la

circonstance se trouvent être la DGDA (Direction Générale des Douanes

et Accises), la DGI (Direction Générale des Impôts) et la DGRAD

(Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de

Participation).

Il est question, en ce qui concerne ces trois provinces, de suivre

les opérations douanières et fiscales à la lumière des décisions du

Conseil des ministres portant suppression des compensations et

exonérations illégales. A ce sujet, une attention particulière va être

portée sur les mouvements des marchandises au poste douanier de

Kasumbalesa, à la frontière entre la République Démocratique du Congo

et la Zambie, ainsi qu’aux taxes de passage des véhicules, au même

endroit, au niveau du KPB (Katanga Post Border).

L’Inspection Générale des Finances voudrait également avoir une idée

des recettes de péage réalisées sur l’axe routier

Lubumbashi-Kasumbalesa, où un grand flou semble être entretenu par les

agents percepteurs et leurs responsables.

On laisse entendre que les gouverneurs du Haut-Katanga et du Lualaba,

soucieux de la bonne gouvernance de leurs entités territoriales et de

l’accroissement des recettes provinciales, soutiennent franchement

l’initiative de l’IGF.

S’agissant du Kongo Central, les inspecteurs des finances, sous la

conduite de leur numéro un, vont s’intéresser spécialement aux

opérations douanières au niveau des ports maritimes de Matadi et Boma,

mais aussi à ceux de secours que sont ceux de Banana et Moanda.

Selon des informations en circulation à l’Inspection Générale des

Finances, les missions de contrôle dans les antennes des régies

financières implantées à Kinshasa ont eu le mérite de booster les

recettes et de réduire sensiblement les opérations maffieuses au

niveau des postes et dépôts des douanes, mais aussi des taxes fiscales

et administratives.

On rappelle que dans cette sorte de campagne « mains propres », l’IGF

a déjà bouclé son enquête sur la gestion des fonds destinés à la

riposte contre le coronavirus et transmis à la justice, le dossier du

ministre de la Santé, soupçonné des détournements de ces fonds

publics. Quant aux enquêtes ouvertes sur la gestion du compte général

du Trésor public à la Banque Centrale du Congo, du Go Pass (taxes

aéroportuaires avant l’embarquement des passagers pour les vols

internationaux comme domestiques) et ainsi que du parc agro-industriel

de Bukanga-Lonzo, elles poursuivent leur cours.

Kimp