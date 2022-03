Lettre ouverte du «Parlement debout ELF Echangeur» au Président de la République

Kinshasa, le 07/03/2022

A Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

Président de la République, Chef de l’Etat

(Avec l’expression de nos hommages les plus déférents)

PALAIS DE LA NATION

Objet : Notre rappel en guise de récompense

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nous venons par la présente, nous adresser à vous, en tant que fils et compagnons de lutte dont vous avez toujours reconnu et soutenu le combat, depuis l’opposition jusqu’à votre accession au pouvoir. Il s’agit du Parlement Débout ELF/ECHANGEUR que dirige l’un de vos doyens des Présidents des Parlement-Débout, Monsieur Lucien ZONGISA, connu sous le sobriquet de MASIRE.

En effet, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, c’est depuis la dictature de Monsieur MOBUTU, en passant par celle de Laurent-Désiré KABILA jusqu’à celle de Joseph KABILA, que le Parlement-Débout ELF/ECHANGEUR a eu à faire face à tous ces régimes qui s’étaient érigés au détriment de tout un peuple et au profit d’un groupe d’individus, également en violation de la démocratie et des droits humains, pendant cinq décennies. Nous avons cru au combat déclenché par les Pères fondateurs de notre Parti, l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, l’UDPS en sigle, dont l’un s’est démarqué par son sens patriotique, sa constance et son amour pour la nation et son peuple : il s’agit de feu Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, Père de la démocratie, d’heureuse mémoire.

Malgré toutes les épreuves traversées et les afflictions subies durant les règnes de vos prédécesseurs, par des arrestations, menaces, insultes, intimidations et toutes sortes de maux, ajouté à cela plusieurs tentatives de corruption pour trahir l’idéal du Parti et du Sphinx, nous avons tenu bon.

Malgré tout ceci, nous sommes restés fidèles, fermes et persévérants et avons toujours gardé haut l’étendard de l’UDPS sur la place publique. Car nous savions qu’un jour, nous obtiendrons gain de cause. Et aujourd’hui, nous sommes fiers de cette lutte menée pour laquelle nous saluons votre accession à la magistrature suprême pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple pour qui nous nous sommes battus.

Excellence, ça fait maintenant trois ans depuis que vous êtes aux commandes des affaires de la République, dont la Constitution vous attribue les prérogatives de la première Institution de la République. Nous, le Parlement-Débout ELF/ECHANGEUR, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Plusieurs fois, nous avons tenté de vous joindre mais sans succès. C’est ici pour nous l’occasion d’attirer votre attention particulière afin de bénéficier ne serait-ce ce que d’une réponse du combat mené à vos côtés depuis le feu Docteur Etienne Tshisekedi, l’initiateur des Parlements-Débout. Jusqu’à ce jour, nous sommes toujours sur la place Echangeur.

Excellence Monsieur le Président de la République, point n’est besoin de vous rappeler les actions menées par le Parlement-Débout ELF-ECHANGEUR, car vous en connaissez autant mieux que plusieurs de nos citoyens.

Tout en vous remerciant pour la sympathique attention que vous allez accorder à cette lettre et de la suite favorable de votre part, nous vous souhaitons une fois de plus un fructueux mandat au service du peuple congolais. Nous vous réitérons notre soutien et que la puissante main du Très Haut soit votre partage.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, l’expression de nos hommages les plus déférents.

Fait à Kinshasa, le 07/03/2022

Pour le Parlement Débout ELF-ECHANGEUR

Masiré-Lucien ZONGISA