Les relations entre la RDC et les agences de Nations-Unies au beau fixe

L’année dernière le premier ministre de la République Démocratique du Congo, Sama Lukonde et la Représentante spéciale du secrétaire général des Nations-Unies, Bintou Keita avaient co-signé un document conjoint de transition avec 18 jalons pour mesurer les progrès de transition entre la Monusco et le gouvernement congolais. La Monusco fonctionnant suivant l’instruction du Conseil de Sécurité des Nations Unies, avec les différentes instances congolaises, dont le ministère de la Justice, bénéficie d’un apport important de cette agence des Nations-Unies, qui porte essentiellement sur tous les aspects liés au renforcement des capacités et au soutien institutionnel dans le domaine de l’administration pénitentiaire. Telle est la raison de l’audience que la ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a accordée à la délégation de la Monusco, conduite par le représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour la protection et opération de la Monusco/Goma, Kassim Diagne, le mercredi 2 mars 2022 à son cabinet situé au Palais de justice. Au cours de la même journée, la patronne de la justice a reçu la délégation du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés conduite par sa Représentante en RDC, Liz Ahua.

Bien que la coopération date, la séance de travail a porté sur les aspects judiciaires et pénitentiaires. Au sortir de l’audience, Kassim Diagne a souligné qu’en ce qui concerne l’administration pénitentiaire, sur les 137 prisons recensées officiellement en RDC, il y a un certain nombre d’endroits où il va falloir accélérer le travail. Il a indiqué qu’à Bukavu, Uvira, Beni, Goma et Bukavu, il faudrait maximiser les efforts. Raison pour laquelle, la délégation de la Monusco et la ministre ont réfléchi pour voir s’il y a des zones d’ombres pour que l’on puisse penser

Apatridie : des enfants ont reçu des certificats de naissance

La question de la citoyenneté se pose s»rieusement sur le sol congolais. C’est pour cette raison que le Haut Commissariat des Réfugiés, dans le cadre de ses prérogatives, cherche les mécanismes et solutions pouvant aider la RDC à faire face à cette problématique. Ainsi, les échanges entre le n°1 de la justice, Rose Mutombo Kiese, et le HCR, ont porté sur les études relatives à la question de l’apatridie dans la ville de Kinshasa. Liz Ahua a fait savoir à la presse que le HCR a établi des feuilles de route dans 10 provinces sur les 26 que compte la RDC pour voir quelle est l’ampleur de l’apatridie dans ces provinces. D’où la nécessité des séances de sensibilisation.

En effet, ces feuilles de route sont le résultat du travail réalisé par un comité essentiellement composé du ministère de la Justice, du ministère des Affaires Etrangères, du ministère de l’Intérieur et des observateurs. Il faut noter que ce comité a été institué en 2019. L’on compte quelques réalisations, parmi lesquelles l’émission des certificats de naissance et l’organisation des séances foraines pour la remise des attestations de naissance aux enfants. « C’est le travail que nous avons fait mais le chemin reste long, parce que ce n’est qu’un début. D’ici 2024, le HCR garde l’espoir de pouvoir mettre fin à la question d’apatridie. Je suis fière que la ministre d’Etat et ministre de la Justice, nous soutient et l’engouement avec lequel elle prend à cœur ce problème », a fait savoir Liz Ahua.

Dorcas NSOMUE MPIA