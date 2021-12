Les préalables de l’APUKIN à la réussite de l’année académique 2021-2022

L’année académique 2020-2021 vient de se clôturer et la nouvelle va devoir commencer dans quelques jours. Cependant, les professeurs membres de l’Association des Professeurs de l’Université de Kinshasa s’interrogent sur ce qu’adviendrait de la personne du « professeur d’université », qui aujourd’hui travaille dans des conditions précaires.

Depuis plusieurs années, le comité exécutif de l’APUKIN a mené plusieurs démarches pour l’amélioration de la situation socioprofessionnelle du ‘’professeur’’ .Des efforts qui se sont avérés vains de la part du gouvernement.

Étant reçu à deux reprises par le chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le staff dirigeant de l’APUKIN attendait la concrétisation des promesses faites aux professeurs de l’APUKIN qui jouent le rôle des syndicalistes au profit de tous les professeurs de la République Démocratique du Congo. Il y a eu, certes des avancées mais le gros du travail reste à faire.

C’est pour cette raison qu’hier, jeudi 16 décembre 2021, le comité d’exécutif de l’Apukin que dirige le professeur Mathieu Bokolo Kokengo, s’est décidé à faire une mise au point à l’intention de toutes les parties prenantes afin de pouvoir trouver des solutions efficaces avant la rentrée académique 2021-2022. Cette mise au point est faite dans le souci de faire comprendre au gouvernement combien la situation du professeur d’université continue d’être dégradante chaque jour. D’où la nécessité d’améliorer les conditions de vie pour qu’il soit à mesure de très bien travailler, car, le devoir de transmettre les connaissances à des générations futures est une lourde responsabilité.

L.P

Point d’information du Comité Exécutif de l’Apukin

Le Comité Exécutif de l’APUKIN porte à la connaissance du Gouvernement de la République, du Comité de gestion de l’Université de Kinshasa et de ses membres quelques points susceptibles de compromettre le bon déroulement de l’année académique 2021-2022.

I.Au Gouvernement de la République

Deux points majeurs sont relevés :

– La précarité des conditions de vie et de travail du Professeur de l’Université

– L’inaction du Gouvernement dans l’exécution de ses engagements

a. De la précarité des conditions de vie et de travail du Professeur.

Les années 2006-2011 avaient connu une sensible amélioration de la situation sociale des professeurs, ce qui a stabilisé les déroulements des enseignements jusqu’en 2016. (Cfr. Protocoles d’accord de 2 mai 2008 et de 25 mai 2010).

Depuis 2017, la situation s’est rapidement dégradée, entrainant une perte énorme du pouvoir d’achat des professeurs. Cette dégradation a été aggravée par l’absence de soins de santé et d’assurance vie. En effet, le professeur malade prend en charge tous les frais médicaux sans aucune contribution de l’employeur, et la famille prend en charge tous les frais funéraires lors du décès du professeur.

b. De l’inaction du Gouvernement de la République vis-à-vis de ses engagements.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, a reçu à deux reprises les délégations des professeurs de l’ESU et a fait des promesses fermes sur son appui et son accompagnement auprès du Gouvernement de la République pour la réalisation de ces dernières, lesquelles promesses figurent dans le plan d’action du Gouvernement de l’Union sacrée.

Cependant, malgré le soutien du Président de la République, Chef de l’Etat, l’appui du Premier Ministre SAMA LUKONDE, Chef du Gouvernement, et la volonté manifeste du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, la matérialisation de ces promesses semble être bloquée.

II. Au Comité de gestion

Deux constats sont à relever :

– Le non-respect des accords du partenariat

– L’immixtion dans des affaires internes des associations

A) Le non-respect des accords du partenariat :

Le Comité de gestion n’a payé que deux mois de prime sur les huit convenus au Conseil des partenaires réunissant les membres du Comité de gestion et les délégations de l’APUKIN, de l’ACS, de l’APAT et des étudiants.

B) L’immixtion dans des affaires internes des associations

Le Comité Exécutif de l’APUKIN constate avec regret une immixtion fragrante du Comité de gestion dans des affaires internes de l’APUKIN jusqu’à menacer la fermeture de son siège. Pire encore, le Comité de gestion a décidé de ne plus retenir à la source les cotisations des membres des associations, en violation des décisions de leurs Assemblées générales. Le Comité de gestion empêche ainsi le bon fonctionnement des structures partenaires au sein de l’UNIKIN.

III. Aux membres de l’APUKIN

Une mise au point est nécessaire

– Rappel du contexte du mandat du Comité Exécutif

– Des actions du Comité Exécutif

a) Du contexte du mandat du Comité Exécutif

Le Comité Exécutif rappelle aux membres qu’il a travaillé dans un contexte très difficile. En effet, il y a lieu de se souvenir que depuis le début de son mandat, le Comité Exécutif a connu trois (3) Gouvernements différents (TSHIBALA, ILUNGA, et actuellement SAMA) avec deux premiers Ministres sortants et deux entrants, ponctués par de longues périodes de transition ainsi que par la fermeture de l’Université due aux troubles des étudiants. Cela a été aggravé par les mesures restrictives dues à la pandémie à COVID-19.

Tout cela a compliqué la tâche du Comité Exécutif dans les négociations avec le Gouvernement.

b) Des actions du Comité Exécutif

Malgré les difficultés sus-mentionnées, le Comité Exécutif a réussi les réalisations suivantes :

– L’adoption par le Parlement de la loi portant Statut particulier du personnel de l’ESU.

– Le payement des manques à gagner de 2017-2018 et de 2018-2019.

– La signature de l’accord du payement du trop-perçu en dollars et en une seule mensualité en lieu et place d’un accord échelonné en 18 mois et en Francs congolais .

– La signature du contrat d’achat des véhicules HILUX dont le Gouvernement se porte garant.

c)Néanmoins, le Comité Exécutif déplore les faits suivants :

– Le non-respect par certains membres des décisions prises par l’AG notamment des mots d’ordre de grève sabotés dans certaines facultés.

– L’entretien d’un climat de division et de désinformation au sein de l’Association pouvant entrainer la déstabilisation et même la disparition de l’APUKIN (Le grand syndicat qui œuvre efficacement pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des professeurs).

– Le Comité Exécutif renouvelle son appel à l’unité de tous les membres et à la vigilance pour ne pas céder à la manipulation .

Fait à Kinshasa, le 16.12.2021

Pour le Comité Exécutif de l’APUKIN

Professeur BOKOLO Kokengo

Président

Professeur MBUNGU Tsumbe

1er Vice-Président

Professeur MAKABA Ngoma

Secrétaire Rapporteur