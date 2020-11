Les nouveaux défis de la Maison civile du chef de l’Etat﻿

La Maison Civile du chef de l’Etat et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) envisagent de travailler en partenariat dans la réalisation des projets de développement communautaire notamment la relance des activités dans les sites et domaines de production agropastorale, ainsi que dans les infrastructures à caractère communautaire dans cinq provinces de la RDC. C’est ce qu’on peut retenir de l’audience qu’a accordée hier mardi 24 novembre 2020, le chef de la Maison Civile, Bruno Miteyo Nyenge, au représentant pays de la JICA, Shibata Kazunao, en présence du chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon en RDC. L’entretien s’est déroulé à la Cité de l’Union Africaine, dans la commune de Ngaliema.

En effet, le champ d’actions de la Maison civile ne se limite pas qu’à la gestion privée de la famille biologique du Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi. La vision actuelle de cette structure spécialisée de la Présidence de la République, met en exergue les œuvres sociales et la facilitation de l’accès des populations congolaises aux services socio-économiques de qualité. Plusieurs réalisations ont déjà été accomplies dans ce sens.

C’est dans ce cadre que la Maison civile et la Jica veulent renforcer partenariat de travail, d’autant plus que cette agence Japonaise intervient également dans des programmes qui touchent directement le social de la population.

Dr Bruno Miteyo Nyenge a ainsi exprimé à ses hôtes les attentes de la Maison Civile du Président de la République quant à l’appui de la JICA aux différents projets de développement socio-économique qu’elle compte entreprendre dans le seul intérêt du peuple congolais.

Au sortir de cette audience, Shibata Kazunao s’est dit flatté de l’accueil chaleureux lui réservé avant d’indiquer qu’une commission d’experts sera bientôt mise sur pied, afin d’étudier les stratégies à mettre en oeuvre pour la réussite totale de ce projet de coopération, avec l’aide de l’Ambassade du Japon.

Il a fait savoir que la JICA intervient en RDC dans cinq programmes prioritaires à savoir : l’environnement, les infrastructures, la formation professionnelle, la santé et le développement des ressources humaines en faveur des forces nationales de la Police, afin de garantir la paix.

La Maison civile du chef de l’Etat dans le schéma « le peuple d’abord »

C’est depuis sa prise de fonctions que le responsable de la Maison civile du chef de l’Etat, Dr Bruno Miteyo Nyenge, s’est fixé comme objectif la réalisation des actions phares susceptibles de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la vision du Président de la République. Et ce, dans le cadre sa politique « le Peuple d’abord », une idée-force qui iincarnent les mutations en cours en RDC. Cette nouvelle dynamique devrait se repandre pour ensemencer et dicter l’action des hommes politiques et de tous les responsables, à tous les échelons de la société congolaise, en vue de bâtir un nouveau Congo, une nation riche et prospère, au cœur de l’Afrique.

Perside Diawaku