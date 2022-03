Les jeunes de l’ECC invités à jouer le rôle d’observateurs électoraux

Au cours du culte organisé le 5 mars au Centre d’accueil Mgr. Shaumba, en marge du congrès national des jeunes protestants,

Gérard BISAMBU, membre de la plénière de la CENI, a demandé à la jeunesse de cette communauté chrétienne de jouer pleinement le rôle d’observateur électoral dans le processus à venir. Cette présence d’un membre de la Ceni à ce culte, en représentation du Président Denis Kadima, a matérialisé la volonté du nouveau leadership de la CENI en matière d’inclusion électorale.

Les femmes et les jeunes, si nombreux, soient-ils, et même les minorités comme les personnes vivant avec handicap, doivent être impliqués dans le processus électoral selon les actuelles autorités de la Ceni. Car,ce processus veut mobiliser davantage la population pour rechercher son adhésion afin d’être transparent, crédible mais aussi participatif.

Avec ce congrès, les jeunes protestants aborderont les questions liées au processus électoral, notamment les réformes électorales, les contraintes liées au respect des délais constitutionnels, le code d’éthique pour les observateurs électoraux.

À cet effet, BISAMBU a invité ces jeunes protestants à s’impliquer dans le cadre de l’observation électorale ainsi que dans la sensibilisation. Il a fait savoir qu’il y a déjà une feuille de route et le processus d’accréditation des observateurs et des témoins est déjà amorcé.

Cela étant, la Ceni pense que les protestants seront nombreux à se faire accréditer de telle sorte qu’ils puissent suivre le processus électoral pas à pas. Ce qui donnera du crédit au processus électoral en terme de transparence.

A travers ce congrès , il sera question de renforcer les capacités des leaders des jeunes protestants en vue de leur permettre de réfléchir et de prendre des décisions capables de contribuer non seulement à l’unité de l’Église et la cohésion nationale, mais également à leur développement. 233 responsables nationaux et provinciaux des jeunes de 95 communautés, membres de l’Église du Christ au Congo venus des 26 provinces de la RD-Congo, y prennent part.

Yves Kadima