Les forces politiques alliées de l’Udps s’insurgent contre toute pratique anti démocratique en RDC

Dans une déclaration rendue publique, les forces politique et sociale alliées de l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (FPAU) ont condamné les pratiques machiavéliques, anti démocratiques et anticonstitutionnelles qui hantent les ennemis du peuple congolais. Comportement tendant à ramener le pays à des périodes tristes et douloureuses de son histoire. Cette dénonciation est consécutive à la dernière sortie médiatique du porte-parole du Président de la République Félix Tshisekedi concernant une tentative de déstabilisation des institutions démocratiquement installées. Cette tentative dénoncée par le porte-parole du Président constitue un frein à l’élan de développement entamé avec une vitesse de croisière par Felix Tshisekedi. Car, depuis son avènement à la magistrature suprême, Felix Tshisekedi a engagé le pays dans la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, gage de la stabilisation politique et économique.

Magloire Kasongo, coordonnateur a.i de ce regroupement politique a rappelé que l’article 64 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la constitution. A la même disposition de poursuivre : toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat et, est punie conformément à la loi».

Fortes de cette disposition constitutionnelle, ces forces ont lancé un appel aux institutions nationales pour punir de manière exemplaire, toute personne qui serait impliquée dans un quelconque complot contre la démocratie qui s’implante en RDC. Cette démocratie acquise au péril de plusieurs vies. Un autre appel est lancé à l’endroit de la population congolaise. Celle-ci est tenue de rester vigilante et de renouveler leur attachement indéfectible au Président de la République ainsi qu’aux institutions démocratiquement installées.

Il faut aussi souligner que la RDC connaît depuis 2006, un cycle électorale qui permet à la population de se choisir librement ses dirigeants en commençant par le Président de la République. Revenir aux pratiques des premières années après l’indépendance est un grand recul qui serait fatal non seulement aux Congolais mais aussi à l’Afrique tout entière vu la position géographique qu’occupe le pays. Raison pour laquelle cet appel à la vigilance des FPAU mérite une adhésion des uns et des autres.

Yves Kadima