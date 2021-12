Les FARDC et l’UPDF resserrent l’étau sur les ADF

Après avoir achevé les travaux de construction et de réhabilitation des routes pour sécuriser le trafic, faciliter les mouvements des troupes, le déploiement de la logistique et le flux du trafic dans la zone Mbau-Kamango, principalement entre Bukakati et la rivière Semuliki, les Fardc et l’UPDF sont passées à l’offensive. Elles ont effectué de nouvelles frappes aériennes et des tirs d’artillerie lourde particulièrement sur de nouveaux campements ennemis identifiés en territoire de Beni et dans la province de l’Ituri.

A Beni, les forces conjointes ont lancé des opérations au point kilométrique 51, près de la rivière Semuliki après d’intenses bombardements sur des positions ennemies localisées à Kambi Yajua, Tondoli et Kahinama.

En Ituri, les tirs d’artilleries et les bombardements aériens effectués par les deux forces ont détruit les bastions ADF et alliés à Madina 3, Bantonga, Kitumba ety Mulangu. Par ailleurs, l’offensive lancée les 13, 14 et 15 décembre 2021 en Ituri fait état de la capture de 35 terroristes ADF dans les villages Njipanda, Manzobe et Ndimo en territoire d’Irumu ainsi que du nettoyage et du rétablissement de la paix et de la stabilité dans les localités de Makeke, Makumbo et Maklumo, sur l’axe Makeke-Biakato le long de la route nationale n°4. De ce fait, l’ascendance des forces armées alliées se matérialise sur le terrain par le contrôle des zones jadis occupées par l’ennemi.

Afin de consolider les résultats des opérations, les FARDC et l’UPDF appellent la population congolais à se ranger derrière la coalition, à rester vigilante et l’exhortent à dénoncer les ADF afin de leur priver toute liberté d’action et de mouvement.

Pour renforcer les opérations, les FARDC ont désigné le Général Major Camile Bombele pour coordonner, avec un homologue ougandais, les opérations entre les secteurs opérationnels Sukola I Grand Nord et Ituri. En outre, les deux commandants, les généraux major Kayanja Muhanga de l’UPDF et Camile Bombele des FARDC ont convenu de planifier et d’intensifier des opérations conjointes dans différents secteurs pour défaire l’ennemi.

Pour rappel, peu avant le lancement des opérations de commandants des unités FARDC et UPDF avaient appelé tous les militaires congolais et ougandais engagés dans les opérations contre les forces négatives au strict respect des droits de l’homme, du droit international humanitaire et des règles d’engagement.

Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2021

Kasonga Cibangu Léon-Richard

GenMaj

Porte-parole des FARDC

Flavia Byekwaso psc

BrigGen

Defense Spokesperson