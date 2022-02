Les détenus femmes et enfants seront installés dans un centre d’accueil à Mbenseke-Futi

Le gouvernement congolais a, depuis l’année dernière, décidé d’améliorer les conditions de vie des prisonniers. Faisant sien l’objectif lui assigné par le chef du gouvernement, la ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, en collaboration avec l’Organisation mondiale contre la torture et l’Alliance pour l’universalité des droits fondamentaux et le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme, a organisé une « journée de réflexion, sur la décongestion des prisons et le contrôle de la détention préventive ». Cette journée de réflexion a eu lieu le 31 janvier 2022, au quartier général de la Monusco, à Kinshasa-Ngaliema. Et la cérémonie d’ouverture était présidée par sa directrice de Cabinet, Me Pélagie Ebeka.

Dans son allocution, elle a parlé de la nécessité de la tenue de cette rencontre car, la mise en place d’une politiqué de décongestion des prisons congolaises revêt une importance capitale. L’occasion faisant le larron, la directrice du cabinet de la ministre d’Etat a, par la même occasion, annoncé l’ouverture dans quelques mois d’un centre capable d’accueillir des femmes et des enfants ayant le statut de détenus à Mbenseke- Futi. Ainsi, dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, le ministère de la Justice a déjà finalisé, grâce au concours de l’Unité d’appui à l’Administration Pénitentiaire de la Monusco, les projets de lois et de décret y relatifs, qui attendent l’approbation du Gouvernement pour leur adoption.

Pour mieux faire comprendre à l’opinion, la nécessité et la détermination de son ministère sur cette question, Me Pélagie Ebeka s’est référé à la Constitution de la République qui dispose, en son article 27 alinéa 1 que « la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception ». Or, sur le plan pratique, nous vivons le contraire dans les lieux de détention, alors que l’article 27 du Code de Procédure Pénale dispose notamment que : « l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins ». Ainsi, il y a urgence de revoir cette situation surtout avec la pandémie de Covid 19. Le Congo doit à tout prix résoudre cette question de la décongestion de ses prisons.

Il sied de noter que le processus de désengorgement de la Prison Centrale de Makala est effectif grâce non seulement aux libérations consécutives aux mesures de grâce présidentielles mais aussi au transfèrement des centaines de détenus vers le Centre de Détention de Luzumu, qui reste à ce jour un modèle réussi.

Certes, la prison moderne doit de nos jours être un lieu où le temps de la détention est mis à profit pour obtenir l’amendement du détenu et préparer sa réinsertion dans la société et non un lieu de détérioration de sa santé ou l’anéantissement de sa vie. Or, cet objectif ne saurait être atteint tant que nos centres de détention seront confrontés au problème de surpopulation carcérale. Le défi qui est le nôtre est donc de répondre au souci de la refondation de notre système carcéral par la promotion des valeurs constitutionnelles en cette matière qui font de la détention une exception et non une règle, a indiqué la représentante de la Ministre de la Justice. .

Le personnel du cabinet du ministère de la Justice outillé sur la gestion et le traitement des courriers

Le ministère de la Justice reçoit des centaines de courriers par jour. Et en période de pointe, le ministère peut facilement atteindre plus de 150 voire 200 courriers par jour. D’où la gestion et le traitement desdits courriers posent de sérieux problèmes. C’est pour cette raison que la patronne de la justice s’est donné l’obligation de rentabiliser le temps de répondre à ces courriers. Le personnel chargé de cette responsabilité a pris part à une formation e-courrier , organisée le 29 janvier 2022 au Palais de Justice..

Ouverte par Me Pélagie Ebeka, elle a dans son intervention indiqué qu’il était important de mettre en place un système qui puisse faciliter la gestion, le traitement des courriers et de tous les dossiers qui arrivent de partout.

De son côté, Michaël Lumanisha, représentant d’e-solution, a, au cours de cette formation, mis en place un système de gestion de courrier. Selon lui, ce système permet de mettre en musique tous les courriers reçus.

Dorcas NSOMUE MPIA

Rubrique : Société

Réactivation des écoles désactivées :les Confessions religieuses toujours présentes à la mangeoire

Des écoles qui étaient jadis frappées par la désactivation de la liste de paie du SECOPE (Service de contrôle et de paie des enseignants) parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions requises pour que leurs frais de fonctionnement et salaires des enseignants soient pris en charge par le Trésor public bénéficient actuellement d’un moratoire. A la suite des enquêtes menées sur terrain et sur la base de plusieurs réclamations tant des enseignants que des gestionnaires de ces écoles, le Gouvernement de la République, tenant compte de la nécessité de la consolidation de la gratuité de l’Enseignement de base au cycle primaire, a accepté de décréter ce moratoire de six mois tout en réactivant toutes ces écoles.

A partir de ce mois de janvier 2022 jusqu’au mois de juin prochain – donc pendant six mois – tous les enseignants et gestionnaires d’écoles désactivées, bénéficieront donc de leurs salaires et frais de fonctionnement. Ici dans la capitale, la paie de ces enseignants, aussi bien ceux victimes de la désactivation que ceux qui ne l’étaient pas, a débuté depuis la semaine écoulée. Elle se poursuivra ensuite dans toutes les provinces éducationnelles. Une bonne nouvelle pour les gestionnaires de ces écoles n’ayant les documents d’agrément appropriés ou des infrastructures viables. L’écrasante majorité des gestionnaires d’écoles n’ayant pas des documents ou d’infrastructures viables se recrute dans les rangs des responsables des confessions religieuses.

Un délai de six mois pour réhabiliter ces écoles ; sinon…

Toutefois, il convient de souligner que ce moratoire est accompagné d’une obligation : celle de réhabiliter ces écoles pendant ce moratoire. La joie de retrouver salaires et frais de fonctionnement ne suffit pas. Au terme de ce délai, les écoles s’étant montrées incapables de devenir viables seront fermées et les élèves réorientés vers d’autres écoles. Au ministère de l’EPST on signale que dans le cas où l’église gestionnaire montrerait des perspectives encourageantes pour terminer la réhabilitation dans quelques mois, un délai supplémentaire pourrai lui-être accordé après réévaluation de la situation.

A ce niveau, la compétence de la Commission ad-hoc sera indispensable pour la réussite de cette opération. Toute complaisance ou corruption active ou passive des membres de cette Commission nuiront gravement à l’objectif final recherché par le gouvernement de la République à travers son ministère de l’EPST et qui est la consolidation de la gratuité de l’Enseignement de base sur terrain et dans toutes les provinces du pays.SAKAZ