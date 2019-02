« L’Ensemble » reconnait F. Tshisekedi mais exige la décrispation politique totale

«L’Ensemble pour le Changement » vient finalement de reconnaitre la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018. Lors de la conférence de presse animée hier mardi 26 février 2019 à l’immeuble catholique Reine de Paix par son vice- président, Pierre Lumbi, les leaders de la plate-forme électorale pro-Katumbi ont pris acte de l’élection du fils de l’opposant historique, Etienne Tshisekedi, comme le 5me Président de la République Démocratique du Congo.

Delly Sesanga, André Claudel Lubaya, José Endundo, Christophe Lutundula, Jean Bertrand Ewanga et d’autres sociétaires de « l’Ensemble » ont marqué de leur présence ce rendez-vous politique.

Ce regroupement politique, qui n’avait pas jusque-là pris officiellement position quant à la reconnaissance ou non de Félix Tshisekedi comme Président de la République, a maintenant levé l’équivoque.

Toutefois, cette plate-forme politique pose, entre autres conditions pour accompagner le nouveau Chef de l’Etat dans le combat pour le changement, la décrispation totale du climat politique, par la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés.

Pour Pierre Lumbi, le vice-président de l’Ensemble et directeur de campagne du candidat de Lamuka à la présidentielle du 30 décembre 2018, le combat pour la vérité des urnes a montré ses limites.

Pierre Lumbi a souligné qu’avec 66 députés à l’Assemblée nationale, « Ensemble » devient la deuxième force de l’opposition du pays et compte maintenant jouer un rôle de contre poids au pouvoir dans un cadre institutionnel.

S’agissant de la survie de Lamuka, Pierre Lumbi a appelé à une nouvelle rencontre des leaders de cette plate-forme électorale née à Genève pour définir son nouveau statut.

Eric Wemba

Déclaration politique de

« Ensemble pour le changement »

1. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT. constate que Monsieur Félix-Antoine

TSHISEKEDI TSHIlOMBO a été proclamé Président de la République Démocratique du Congo par la CENI, validé et investi par la Cour Constitutionnelle ;

2. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT, constate que comme en 2006 et en 2011, les élections de 2018 sont entachées de nombreuses irrégularités, en violation de la Constitution et de ta loi électorale, ce qui affecte la crédibilité et la légitimité des institutions qui en sont issues;

3.,ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT note qu’au surplus l’exercice du pouvoir du Président de la République doit se fonder sur la Constitution et non d’un accord politique sous seing privé et secret qui n’engage pas la Nation congolaise. Cet accord ne peut valoir source de légitimité démocratique.

4. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT souligne la responsabilité personnelle de Joseph KABILA dans l’orchestration du chaos électoral Infligé au ,pays et l’invite à s’abstenir d’interférer dans le fonctionnement régulier des Institutions et à s’ériger en obstacle à fa restauration des Institutions démocratiques.

5. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT rappelle que les problèmes Politiques que connait la République Démocratique du Congo depuis l’indépendance notamment l’instabilité, les conflits armés, les guerres civiles et l’inefficacité de l’action de pouvoirs publics qui tiennent notre peuple dans la misère tirent leur origine des crises de légitimité des institutions et de celle de leurs animateurs ;

6. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT rappelle au Président de la République, Félix TSHISEKEDI, sa responsabilité personnelle dans la situation actuelle et l’invite à prendre des initiatives fortes susceptibles de régler cette question d’illégitimité des Institutions et de leurs animateurs ;

7. En outre, ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT invite en toute responsabilité le Président de la République à être loyal envers le peuple congolais qui a clairement exprimé sa volonté de changement et à s’abstenir de toute Initiative susceptible de cautionner les velléités de révision constitutionnelle pour la poursulte de la dictature dans notre pays ;

8. Première force politique de l’opposition issue des élections 2018 avec ses 66 députés ‘ nationaux et 97 députés provinciaux, ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT est résolu à poursuivre sa lutte pour l’établissement d’un Etat de droit démocratique, le respect des libertés et de la dignité humaine, la lutte contre la corruption et les antivaleurs.

9. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT reste ouvert à toute initiative allant dans le sens du règlement de la grave crise politique que connait le pays ;

10. Compte tenu de la gravité de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT, dans l’intérêt supérieur de la Nation et pour éviter que le chaos ne perdure, soutiendra toute action et initiative allant dans le sens du bien-être de la population. de la consolidation de la paix, de l’instauration d’un régime véritablement démocratique, de la sécurisation du pays et de la réhabilitation des Institutions républicaines;

11. Aussi. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT attend-il du Président TSHISEKEDI’ des signaux forts notamment la libération des derniers prisonniers politiques dont Franck DIONGO, Firmin YANGAMBI et DIOMI NDONGALA et favoriser le retour des exilés politiques et forcés à l’exil dont Moïse KATUMBI CHAPWE, Jean-Pierre BEMBA GOMBO et MBUSA NYAMWISI ;

12. Concernant l’avenir de LAMUKA. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT invite ses principaux leaders et leurs organisations respectives à procéder dans les meilleurs délais à une évaluation de l’action menée et à décider de sa nouvelle orientation.

13. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT renouvelle sa confiance à son Président Moïse KATUMBI CHAPWE ;

14. ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT exhorte le peuple à ne pas céder au désespoir et au découragement La lutte pour le changement est un processus et qui reste pour nous tous un devoir civique.

Fait à Kinshasa,

le 26 Février 2019

Pour ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT

Pierre LUMBI OKONGO

Vice-Président de

ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT