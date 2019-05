Le temps de reniements : Kalev réitère sa loyauté à Kabila

En cette période particulière de l’histoire de notre Patrie, la République Démocratique du Congo, certains d’entre nos anciens camarades dans le pré-carré du Président Joseph KABILA KABANGE, ont trouvé le moment venu pour étaler sur la place publique, avec arrogance et haine, leur traîtrise à l’endroit de Celui grâce à qui et par qui, ils ont pu faire quelque chemin, aussi bien quant à leur personnalité que quant au patrimoine dont ils peuvent se prévaloir aujourd’hui.

Plus que la sagesse universelle, la sagesse bantoue préconise, à bon droit, de ne guère oublier d’où l’on vient et par où l’on est passé.

Je le dis en pleine connaissance de cause.

En effet, dans pareil contexte, l’arrogance, la rancune et la haine sont contre-productives, d’autant plus que les témoins sont nombreux qui s’interrogent, les uns, qui n’en reviennent pas, les autres, sur les motivations réelles qui poussent ces anciens camarades à désinformer l’opinion publique.

Les mêmes témoins pronostiquent, aux dépens de ces anciens camarades, qu’un autre épisode de leur traîtrise n’est pas loin.

Pour ma part, je saisis ce véritable « temps de reniements » pour réitérer solennellement ma profonde gratitude et mon indéfectible loyauté à l’égard de Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE et de toute sa famille tant biologique que politique.

Ma propre famille et tous les miens, repartis aussi bien dans l’ex-Province du Katanga, ma terre d’origine, et sur l’ensemble du territoire de la RDC, qu’au-delà des frontières nationales, se rangent résolument dans le Camp de la fidélité inébranlable, de la défense légitime et tous azimuts de la vision souverainiste, patriotique et constructive du Raïs Joseph KABILA KABANGE.

Fait à Kinshasa, le 8 mai 2019. KALEV MUTOND